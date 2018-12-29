Биткоин стал главным провалом 2018 года

Без сомнения биткоин стал одним из самых провальных проектов не только уходящего года, но и последних лет. Астрономические цифры прогноза, что эта криптовалюта превысит $50 тысяч и даже $100 тысяч к концу 2018-го, озвучиваемые экспертами ранее, увы, не сбылись. По факту мы имеем довольно сомнительный инвестиционный продукт, практически полностью за год обесценившийся.
Cреднерыночная цена биткоина опустилась ниже $4000. От былых максимумов в $20 тысяч не осталось и следа. При этом доля биткоина на рынке цифровых денег всё равно увеличивается и сейчас превышает 52%.
Как напомнил News.ru эксперт «Международного финансового центра» Гайдар Гасанов, «биток» обвалился после того, как его стоимость достигла пика в конце декабря 2017 года.
«Безумие, начавшиеся с декабря 2017 года по январь 2018-го, закончилось и все ожидали, что биткоин в итоге восстановится. К сожалению, он не восстановился, и всё стало только хуже», — сказал Гасанов.
Практически все цифровые валюты на рынке по-прежнему остаются в глубоком минусе. Например, ценность другой популярной криптовалюты — Ethereum является одной из самых обескураживающих на рынке, считает эксперт. Глядя на стоимость одной монеты, можно подумать, что дни славы давно прошли. Ethereum торговался около $1500 в декабре прошлого года. Тем не менее, цифровая валюта сейчас упала более чем на 90% от своего исторического максимума.
«Я считаю, что единственный способ, с помощью которого биткоин сможет восстановить свою легитимность и самообладание, — это выход на рынок институциональных инвесторов», — заявил Гасанов.
Однако, поскольку большинство из этих инвесторов не желают брать на себя финансовые риски, связанные с торговлей криптовалютами, они не хотят вмешиваться в рынок.
Сейчас нет никаких шансов утверждать, что следующий год окажется прибыльным для криптовалют. Мало того, нельзя даже утверждать, что восстановятся хотя бы 50% от текущего падения рынка криптовалют. А при таких ценах майнинг уже совсем не рентабелен.
Довольно сложный алгоритм вычисления требует значительных технологических ресурсов для создания майнинговых ферм. В этой связи крупных инвесторов в виде фондов и инстуционалов ожидать не стоит, уверен собеседник. А отсутствие покупателей будет серьёзно давить на рынок, средства децентрализованного капитала не хватят, чтобы разогнать рынок к былым высотам.
Разгром рынка
По мнению главного аналитика «Телетрейд Групп» Олега Богданова, уходящий год для рынка криптовалют был разгромным. Падение цены токенов, по его мнению, связано с позицией регуляторов во многих странах, которые в криптовалютном рынке усмотрели механизмы ухода от налогов, незаконных платежей, отмыва денег и обмана инвесторов.
«К падению цен приводили и манипуляции на биржах, а также конфликты основателей различных криптосистем. Однако, следует помнить, что рынок проходит этап своего становления, для которого характерны подобные взлёты и падения», — говорит Богданов.
Тем не менее, эксперт надеется, что через некоторое время под обломками старых криптовалют появятся ростки новых, приемлемых для инвесторов и регуляторов криптовалютных систем.
Аналитик компании «Финист» Александр Агеев считает, что этот год был первым шагом в сторону лучших перемен в индустрии, было положено начало интеграции криптоэкономики с реальной экономикой, и основная сфера куда придёт блокчейн — это финансы.
«За этот год было сделано всё возможное, чтобы обелить репутацию индустрии и создать тепличные условия для её развития в ближайшем будущем», — отметил Агеев.
2018 год, касательно биткоина, по его мнению, можно назвать провальным только для мелких и средних объёмов инвесторов, в целом же индустрия и сообщество чувствует себя хорошо и максимально оптимистично.
В новом году, говорит эксперт, стоит ожидать большего позитива, но ничего выдающегося не будет. Эра криптоэкономики только началась, и чем больше она будет внедряться в нашу жизнь, тем сильнее мы будем это ощущать. Следующие два года и в перспективе ближайшие пять лет будут главнейшими периодами развития блокчейна, уверен Агеев.
Всё дело в жадности
Со своей стороны аналитик института трейдинга и инвестиций «Феникс» Евгений Удилов сказал, что инвестиции в криптовалюты не были логичными и правильными и, конечно же, принесли убытки тем, кто не задумывался о природе такого явления как криптовалюты.
«После бума 2017 года мошенники сработали на жадности людей, провоцируя их покупать криптовалюты на откатах. Ждать ли восстановление цен и капитализации крипторынка в 2019 году? Нет, не стоит», — говорит Удилов.
Между тем как таковое завершение года для криптомира негативное и оптимистичных тенденций нет. Спроса на криптовалюты нет — ни на флагманы, ни на второй эшелон.
«Затухает ли криптомир в целом? Пока да. Иногда эти активы, криптовалюты, используют как инструмент для диверсификации рисков. На этапе неопределенности по доллару, по отношениям политическим между странами. Но, как видно из динамики капитализации рынка криптовалют, — это временные всплески без фактического долгоиграющего интереса и крупных сумм в рынке», — заявил он.
И немножечко пиара...
А вот управляющий партнёр коммуникационного агентства B&C Марк Шерман считает, что взлёт криптовалют стал результатом грамотного пиара, который в реальности почти не был подкреплён результатами.
«Инвесторы покупали не столько продукт, сколько обещания мгновенного обогащения в виде многократного роста актива. В итоге было проведено множество ICO, организаторы которых забирали деньги и пропадали сразу же после успешного краудфандинга», — сказал Шерман.
Есть даже примеры, когда биржевая стоимость компаний после появления приставки «крипто» росла в десятки раз. То есть пиар не был подкреплён реальными результатами, но неграмотные в финансовом отношении инвесторы надеялись на продолжение цифровой лихорадки, отметил эксперт.
В то же самое время биткоин и другие валюты не стали альтернативой фиатным деньгам, что резко снизило их стоимость и будет продолжать давить на этот класс активов. Точно также уже проведённые ICO не стали источником образования новых компаний.
Президент Singapore Castle Family Office Эльдияр Муратов уверен, что любое событие может стать катализатором для повышения цен на криптовалюты уже в 2019 году. Биткоин упал примерно на 38% за последний месяц из-за распродажи, вызванной разворотом BitcoinCash. Многочисленные предупреждения о том, что цена «битка» может упасть ещё ниже вплоть до уровня $2000, заставили держателей продавать свои монеты быстро и безжалостно.
«Сейчас сидят только самые стойкие и верующие в будущее криптовалютного мира», — считает Муратов.
Всё криптовалютное сообщество подвергалось серьёзному давлению с начала 2017 года. Внезапная распродажа, начиная с января 2018 года, предвещала бурный год как для биткоина, так и для всего рынка криптовалют. Несмотря на тенденцию к снижению цены «битка», которая с начала 2018 года снизила рынок криптовалют примерно на $700 млрд, сообщество заявляло, что спрос остаётся высоким. Вопрос — почему?
«По всей видимости, тот, кто не успел зайти до ноября–декабря 2017 года сейчас дождался своего часа и решился инвестировать накопленные средства в заветные монеты или их майнинг, желая повторить успех предшественников, а тот, кто успел и уже заработал, зафиксировал позиции и сидит в наличности, ожидая новых сигналов от рынка, для оформления дубля», — сказал эксперт.
Тем самым, мы увидели смену «поколений». Однако общий тренд, поддерживающийся новостным потоком от регуляторов разных стран все ещё негативный, и видимо, новое поколение верующих не настолько велико или их вера в новую валюту угасла в течение 2018 года. Таким образом, спрос не поддерживается, формула, когда майнинг остаётся прибыльным, рухнула и рынок несётся вниз. Страх, непонимание сути, невидение дальних горизонтов, мысли о том, что заработать сейчас, как в декабре 2017 года больше не получится, уверен Муратов, всё это сейчас сидит в головах многих инвесторов, удерживая их от входа в рынок.
«Прививка» рынку
Аналитик социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ Михаил Мащенко склонен считать, что текущее падение котировок должно стать некоей «прививкой» энтузиастам, которые потеряли голову и бездумно скупали биткоины в 2017 году или рассуждали о замене криптовалютами золота или доллара в самом ближайшем времени.
«После падения торговой активности стало очевидно, что технологии по-прежнему «сырые», а за годы эксперимента удалось создать лишь удобные платформы для спекуляции. Тем не менее, блокчейн остаётся достаточно интересным для интегрирования в бизнес-процессы компаний, хоть и выглядит сейчас почти так же футуристично, как квантовые компьютеры», — заявил Мащенко.
Что же, остаётся только ждать адекватных проектов, а не очередных шаблонных стартапов, за идеей создания которых не стоит ничего, кроме продажи токенов. Индустрия продолжает меняться и трансформироваться, однако, всё ещё больше внимания уделяется именно спекулятивной составляющей, и подобный перекос интересов будет мешать равномерному развитию, приводя то к взлёту, то к падению котировок.