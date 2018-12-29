Биткоин стал главным провалом 2018 года

https://news.ru/storage/news/aee8a76e90f1094b34f340ff77abeffd/b81b3d20-30e0-4d3a-b1c3-ce6ba51373b2_850.jpg Сергей Булкин/News.ru

Эйфория роста сменилась горьким послевкусием

Без сомнения биткоин стал одним из самых провальных проектов не только уходящего года, но и последних лет. Астрономические цифры прогноза, что эта криптовалюта превысит $50 тысяч и даже $100 тысяч к концу 2018-го, озвучиваемые экспертами ранее, увы, не сбылись. По факту мы имеем довольно сомнительный инвестиционный продукт, практически полностью за год обесценившийся.

Cреднерыночная цена биткоина опустилась ниже $4000. От былых максимумов в $20 тысяч не осталось и следа. При этом доля биткоина на рынке цифровых денег всё равно увеличивается и сейчас превышает 52%.

Как напомнил News.ru эксперт «Международного финансового центра» Гайдар Гасанов, «биток» обвалился после того, как его стоимость достигла пика в конце декабря 2017 года.

«Безумие, начавшиеся с декабря 2017 года по январь 2018-го, закончилось и все ожидали, что биткоин в итоге восстановится. К сожалению, он не восстановился, и всё стало только хуже», — сказал Гасанов.

Практически все цифровые валюты на рынке по-прежнему остаются в глубоком минусе. Например, ценность другой популярной криптовалюты — Ethereum является одной из самых обескураживающих на рынке, считает эксперт. Глядя на стоимость одной монеты, можно подумать, что дни славы давно прошли. Ethereum торговался около $1500 в декабре прошлого года. Тем не менее, цифровая валюта сейчас упала более чем на 90% от своего исторического максимума.

«Я считаю, что единственный способ, с помощью которого биткоин сможет восстановить свою легитимность и самообладание, — это выход на рынок институциональных инвесторов», — заявил Гасанов.

Однако, поскольку большинство из этих инвесторов не желают брать на себя финансовые риски, связанные с торговлей криптовалютами, они не хотят вмешиваться в рынок.

Сейчас нет никаких шансов утверждать, что следующий год окажется прибыльным для криптовалют. Мало того, нельзя даже утверждать, что восстановятся хотя бы 50% от текущего падения рынка криптовалют. А при таких ценах майнинг уже совсем не рентабелен.

Довольно сложный алгоритм вычисления требует значительных технологических ресурсов для создания майнинговых ферм. В этой связи крупных инвесторов в виде фондов и инстуционалов ожидать не стоит, уверен собеседник. А отсутствие покупателей будет серьёзно давить на рынок, средства децентрализованного капитала не хватят, чтобы разогнать рынок к былым высотам.

Разгром рынка

По мнению главного аналитика «Телетрейд Групп» Олега Богданова, уходящий год для рынка криптовалют был разгромным. Падение цены токенов, по его мнению, связано с позицией регуляторов во многих странах, которые в криптовалютном рынке усмотрели механизмы ухода от налогов, незаконных платежей, отмыва денег и обмана инвесторов.

«К падению цен приводили и манипуляции на биржах, а также конфликты основателей различных криптосистем. Однако, следует помнить, что рынок проходит этап своего становления, для которого характерны подобные взлёты и падения», — говорит Богданов.

Тем не менее, эксперт надеется, что через некоторое время под обломками старых криптовалют появятся ростки новых, приемлемых для инвесторов и регуляторов криптовалютных систем.

Сергей Булкин/News.ru

Аналитик компании «Финист» Александр Агеев считает, что этот год был первым шагом в сторону лучших перемен в индустрии, было положено начало интеграции криптоэкономики с реальной экономикой, и основная сфера куда придёт блокчейн — это финансы.

«За этот год было сделано всё возможное, чтобы обелить репутацию индустрии и создать тепличные условия для её развития в ближайшем будущем», — отметил Агеев.

2018 год, касательно биткоина, по его мнению, можно назвать провальным только для мелких и средних объёмов инвесторов, в целом же индустрия и сообщество чувствует себя хорошо и максимально оптимистично.

В новом году, говорит эксперт, стоит ожидать большего позитива, но ничего выдающегося не будет. Эра криптоэкономики только началась, и чем больше она будет внедряться в нашу жизнь, тем сильнее мы будем это ощущать. Следующие два года и в перспективе ближайшие пять лет будут главнейшими периодами развития блокчейна, уверен Агеев.

Всё дело в жадности

Со своей стороны аналитик института трейдинга и инвестиций «Феникс» Евгений Удилов сказал, что инвестиции в криптовалюты не были логичными и правильными и, конечно же, принесли убытки тем, кто не задумывался о природе такого явления как криптовалюты.

«После бума 2017 года мошенники сработали на жадности людей, провоцируя их покупать криптовалюты на откатах. Ждать ли восстановление цен и капитализации крипторынка в 2019 году? Нет, не стоит», — говорит Удилов.

Между тем как таковое завершение года для криптомира негативное и оптимистичных тенденций нет. Спроса на криптовалюты нет — ни на флагманы, ни на второй эшелон.

«Затухает ли криптомир в целом? Пока да. Иногда эти активы, криптовалюты, используют как инструмент для диверсификации рисков. На этапе неопределенности по доллару, по отношениям политическим между странами. Но, как видно из динамики капитализации рынка криптовалют, — это временные всплески без фактического долгоиграющего интереса и крупных сумм в рынке», — заявил он.

И немножечко пиара...

А вот управляющий партнёр коммуникационного агентства B&C Марк Шерман считает, что взлёт криптовалют стал результатом грамотного пиара, который в реальности почти не был подкреплён результатами.

«Инвесторы покупали не столько продукт, сколько обещания мгновенного обогащения в виде многократного роста актива. В итоге было проведено множество ICO, организаторы которых забирали деньги и пропадали сразу же после успешного краудфандинга», — сказал Шерман.

Есть даже примеры, когда биржевая стоимость компаний после появления приставки «крипто» росла в десятки раз. То есть пиар не был подкреплён реальными результатами, но неграмотные в финансовом отношении инвесторы надеялись на продолжение цифровой лихорадки, отметил эксперт.

В то же самое время биткоин и другие валюты не стали альтернативой фиатным деньгам, что резко снизило их стоимость и будет продолжать давить на этот класс активов. Точно также уже проведённые ICO не стали источником образования новых компаний.

Сергей Булкин/News.ru

Президент Singapore Castle Family Office Эльдияр Муратов уверен, что любое событие может стать катализатором для повышения цен на криптовалюты уже в 2019 году. Биткоин упал примерно на 38% за последний месяц из-за распродажи, вызванной разворотом BitcoinCash. Многочисленные предупреждения о том, что цена «битка» может упасть ещё ниже вплоть до уровня $2000, заставили держателей продавать свои монеты быстро и безжалостно.

«Сейчас сидят только самые стойкие и верующие в будущее криптовалютного мира», — считает Муратов.

Всё криптовалютное сообщество подвергалось серьёзному давлению с начала 2017 года. Внезапная распродажа, начиная с января 2018 года, предвещала бурный год как для биткоина, так и для всего рынка криптовалют. Несмотря на тенденцию к снижению цены «битка», которая с начала 2018 года снизила рынок криптовалют примерно на $700 млрд, сообщество заявляло, что спрос остаётся высоким. Вопрос — почему?

«По всей видимости, тот, кто не успел зайти до ноября–декабря 2017 года сейчас дождался своего часа и решился инвестировать накопленные средства в заветные монеты или их майнинг, желая повторить успех предшественников, а тот, кто успел и уже заработал, зафиксировал позиции и сидит в наличности, ожидая новых сигналов от рынка, для оформления дубля», — сказал эксперт.

Тем самым, мы увидели смену «поколений». Однако общий тренд, поддерживающийся новостным потоком от регуляторов разных стран все ещё негативный, и видимо, новое поколение верующих не настолько велико или их вера в новую валюту угасла в течение 2018 года. Таким образом, спрос не поддерживается, формула, когда майнинг остаётся прибыльным, рухнула и рынок несётся вниз. Страх, непонимание сути, невидение дальних горизонтов, мысли о том, что заработать сейчас, как в декабре 2017 года больше не получится, уверен Муратов, всё это сейчас сидит в головах многих инвесторов, удерживая их от входа в рынок.

«Прививка» рынку

Аналитик социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ Михаил Мащенко склонен считать, что текущее падение котировок должно стать некоей «прививкой» энтузиастам, которые потеряли голову и бездумно скупали биткоины в 2017 году или рассуждали о замене криптовалютами золота или доллара в самом ближайшем времени.

«После падения торговой активности стало очевидно, что технологии по-прежнему «сырые», а за годы эксперимента удалось создать лишь удобные платформы для спекуляции. Тем не менее, блокчейн остаётся достаточно интересным для интегрирования в бизнес-процессы компаний, хоть и выглядит сейчас почти так же футуристично, как квантовые компьютеры», — заявил Мащенко.

Что же, остаётся только ждать адекватных проектов, а не очередных шаблонных стартапов, за идеей создания которых не стоит ничего, кроме продажи токенов. Индустрия продолжает меняться и трансформироваться, однако, всё ещё больше внимания уделяется именно спекулятивной составляющей, и подобный перекос интересов будет мешать равномерному развитию, приводя то к взлёту, то к падению котировок.