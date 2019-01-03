Биткоин отмечает юбилей

https://news.ru/storage/news/5219c94e500342bed9f78cd713ddde5a/7320aba2-8aa4-4045-abfd-bbb43318e3e1_850.jpg Jaap Arriens/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Самая популярная криптовалюта в мире отмечает 3 января 10-летие. За это время биткоин превратился из актива, известного узкому кругу участников крипторынка, в популярный инструмент инвестиций.

Сеть биткоина была запущена 3 января 2009 года. Его создателя, который выступал под псевдонимом Сатоши Накамото, до сих пор не удалось идентифицировать, пишет «Прайм».

Первое время о биткоине знали только в узком кругу IT-специалистов, но через несколько лет индекс биткоина создала Нью-Йоркская фондовая биржа, а Чикагская биржа запустила торги фьючерсами на самую популярную криптовалюту.

Эксперты считают, что популярность криптовалюта смогла завоевать благодаря децентрализованности, приватности, отсутствию инфляции, скорости и дешевизне транзакций.

Пик популярности биткоина пришёлся на 2017 год, когда его стоимость поднималась до максимальных $20 тысяч, а волатильность была фантастической. Всплески цен на самую популярную криптовалюту сопровождались резкими падениями, в результате которых инвестор мог потерять до $5000 за сутки. Затем ажиотаж утих, но эксперты считают, что эра биткоина только начинается, поскольку криптовалюта дала основу развитию новой технологии — блокчейну.

Как писал News.ru, биткоин стал одним из самых провальных проектов последних лет. Астрономические цифры прогноза, согласно которому эта криптовалюта превысит $50 тысяч и даже $100 тысяч к концу 2018 года, не сбылись.