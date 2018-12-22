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Биржи США показали рекордный за последнее десятилетие обвал

Wang Ying/Xinhua/Global Look Press

экономика [ версия для печати ]

Американские фондовые площадки продемонстрировали наибольший обвал с 2008 года. По объёму торгов неделя стала самой тяжёлой с 2011 года.

Индекс S&P 500 за неделю потерял 7,1%, Dow Jones — 6,9%, а Nasdaq — 8,4%. Промышленный индекс Dow Jones упал на 1,82%, до 22 444,59 пункта, индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq снизился на 2,99%, до 6332,99 пункта, а индекс широкого рынка S&P 500 потерял 2,06%, составив 2416,67 пункта, сообщает газета «Взгляд».

Главной причиной падения аналитики рынка называют опасения инвесторов из-за ожидаемой остановки работы правительства США. Она возможна, поскольку отсутствуют договоренности о временном бюджете страны на 2019 год. Остановка работы американского правительства затронет 25% госучреждений и около 800 тысяч чиновников, а ущерб может составить сотни миллионов долларов.

Участников рынка также настораживает монетарная политика Федеральной резервной системы и торговые отношения США с Китаем. Нет у них уверенности и в глобальном экономическом росте.

Ранее News.ru сообщал, что президент США Дональд Трамп в приостановке работы кабмина обвинил демократов. При этом правительство Соединённых Штатов готово к долгосрочной частичной приостановке работы, к которой может привести отсутствие финансирования, заявил американский лидер.


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