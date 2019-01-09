Эксперты назвали причины резкого роста безработицы в РФ

https://news.ru/storage/news/92734c0ba20ed667054809e56ecfbb4a/ce4b6757-2607-41e1-ac08-d1d67b73479e_850.jpg Zamir Usmanov/Russian Look/Global Look Press

Число безработных россиян в 2019 году возрастёт до 4,9% по сравнению с прошлым годом. Согласно прогнозам аналитиков Института народно-хозяйственного прогнозирования (ИНП) РАН, официально зарегистрированными неработающими россиянами станут 3,8 миллиона человек.

Как отмечается в документе, на который ссылается газета «Известия», причина роста безработицы связана с замедлением экономического роста и снижением потребности в кадрах. Кроме того, увольнению россиян будет способствовать автоматизация производства и повышение пенсионного возраста в стране.

При этом в Минтруде изданию сообщили, что на этот год субвенции регионам на выплаты неработающим гражданам увеличены до 53,4 миллиарда рублей.

По словам заместителя директора ИНП РАН Александра Широва, формально трудоспособного населения в результате повышения пенсионного возраста станет больше, однако спрос на кадры сократится.

Эксперты также полагают, что многие сотрудники, которые лишатся работы, не смогут вновь трудоустроиться, так как их компетенции окажутся устаревшими для современных требований работодателей.

Ранее News.ru писал о том, что правительство утвердило программу обучения и повышения квалификации для граждан предпенсионного возраста. Она рассчитана на пять лет.