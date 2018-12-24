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Безработица выросла за неделю почти на 2%

Андрей Никеричев/АГН "Москва"

экономика [ версия для печати ]

За неделю численность безработных граждан в России возросла на 1,8%. Такие данные следуют из материалов Минтруда РФ.

Согласно еженедельному исследованию рынка труда, которое проводит ведомство, на 19 декабря 2018 года численность безработных граждан, зарегистрированных в органах службы занятости, составила 673,3 тыс. человек. Годом ранее аналогичный показатель находился на уровне 756,1 тыс. человек.

По данным ведомства, безработных стало больше в 76 субъектах РФ. Наибольший рост их числа отмечался в Сахалинской, Астраханской и Воронежской областях.

В Республике Ингушетия, Магаданской и Калининградской областях количество безработных осталось на прежнем уровне.

В то же время в городе Севастополе, Кабардино-Балкарской и Чувашской республиках количество безработных граждан уменьшилось.

На 5 декабря 2018 года уровень регистрируемой безработицы в среднем по РФ составил 0,9% от численности экономически активного населения, на 1 декабря 2017 года показатель составлял 1%.


#минтруд #статистика #безработица
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