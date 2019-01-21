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Безработица в России за неделю снизилась

Кирилл Зыков/АГН «Москва»

экономика [ версия для печати ]

За неделю численность безработных граждан в России сократилась на 3,4%. Такие данные следуют из материалов Минтруда РФ.

Согласно еженедельному исследованию рынка труда, которое проводит ведомство, на 16 января 2019 года численность безработных граждан, зарегистрированных в органах службы занятости, составила 670,6 тыс. человек. Годом ранее аналогичный показатель находился на уровне 747 тыс. человек.

По данным ведомства, безработных стало меньше в 83 субъектах РФ. Наибольшее снижение численности безработных граждан наблюдалось в Сахалинской, Смоленской и Мурманской областях.

Незначительный рост численности безработных граждан отмечен в Пензенской области и Чеченской Республике.

В то же время в городе Севастополе, Кабардино-Балкарской и Чувашской республиках количество безработных граждан уменьшилось.

На 1 января 2019 года уровень регистрируемой безработицы в среднем по РФ составил 0,9% от численности экономически активного населения, на 1 января 2018 года показатель составлял 1%.


#минтруд #статистика #безработица
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