https://static.news.ru/photo/5a6f9b42-a89c-11e9-aade-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Уровень безработицы в России в июне 2019 года снизился по сравнению с майским показателем и обновил исторический минимум.

В качестве безработных были классифицированы 3,3 млн человек. Это составляет 4,4% от численности рабочей силы в возрасте 15 лет и старше, которая в июне насчитывала 75,3 млн человек, сообщает РИА Новости со ссылкой на сведения Росстата. В мае безработица составляла 4,5%.

В учреждениях службы занятости в качестве безработных были зарегистрированы 0,7 млн человек, из которых 0,6 получали пособие.

Ранее News.ru писал, что в Росстате назвали регионы с наибольшей занятостью среди пенсионеров. В числе лидеров оказались Чукотский автономный округ и Магаданская область. Специалисты объяснили это удалённостью регионов и оттоком оттуда молодёжи.