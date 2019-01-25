Безработица в России составила 4,8% в декабре

https://news.ru/storage/news/647409f66adb3a62d2577b1895603d84/ebb4f92d-3918-4c2b-8338-a50ea87cb25c_850.jpg Сергей Булкин/News.ru

В декабре 2018 года безработица в РФ осталась на прежнем уровне. Об этом говорится в материалах Росстата.

По данным ведомства, по предварительным итогам выборочного обследования рабочей силы, в декабре прошлого года 3,7 млн человек старше 15 лет были безработными, что соответствует 4,8%.

В органах службы занятости в качестве безработных было зарегистрировано около 0,7 млн человек. По данным ведомства 0,6 млн человек из этого числа получали пособие по безработице.

Совокупная численность рабочей силы составляла на декабрь 2018 года 76,3 млн человек. Это соответствует 52% от общей численности населения России, отмечает ведомство.

Как ранее сообщал News.ru, согласно еженедельному исследованию рынка труда, которое проводит Минтруд, на 16 января 2019 года численность безработных граждан, зарегистрированных в органах службы занятости, составила 670,6 тыс. человек. Годом ранее аналогичный показатель находился на уровне 747 тыс. человек.