https://static.news.ru/photo/4891db68-b45b-11e9-b759-fa163e074e61_660.jpg Джефф Безос Фото: Dennis Van Tine/imago stock&people/Global Look Press

Американский миллиардер Джефф Безос продал акции основанной им компании Amazon. Общая сумма реализованных активов составила $1,8 млрд.

Через несколько часов после закрытия рынков, вечером 31 июля Джефф Безос направил документы в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC) о продаже акций Amazon стоимостью $1,8 млрд за последние три дня июля, пишет Forbes .

После реализации 900 тысяч акций компании по цене около $1,9 тыс. за бумагу бизнесмен за вычетом налогов получит $1,4 млрд.

Согласно последним отчётам в SEC, после развода Безос передал экс-супруге Маккензи 25% собственной доли в Amazon, стоимость которой оценивается в $36,8 млрд. Это делает его бывшую жену третьей в мире самой богатой женщиной, передаёт RNS .

Как писал News.ru, ранее Еврокомиссия (ЕК) санкционировала антимонопольное расследование в отношении американского технологического гиганта Amazon. Юристы собираются проверить компанию на предмет нарушения правил конкуренции ЕС.