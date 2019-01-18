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Без модернизации ГТС «Нафтогазу» надо надеяться на ЕС

Gazprom/Global Look Press

экономика [ версия для печати ]

Признание «Нафтогазом» важности транзита российского газа через Украину никак не усилит позицию Киева на трёхсторонних переговорах по газу. Такое мнение высказал директор Института национальной энергетики Сергей Правосудов.

В интервью изданию «Экономика сегодня» эксперт отметил, что надеяться украинская сторона может только на потребителей из стран ЕС, которые больше других заинтересованы в урегулировании всех проблем.

Ранее глава «Нафтогаза» Андрей Коболев заявлял, что главной задачей Украины на переговорах будет сохранение транзита российского газа. В то же время президент России Владимир Путин отмечал в ходе визита в Сербию, что РФ может сохранить транзит через Украину при условии полной загрузки обеих ниток «Северных потоков» и «Турецкого потока».

По мнению эксперта, транзит российского газа через украинскую ГТС продолжится и после 2019 года, поскольку Европе пока не хватает мощностей, которые будут принимать газ из «Северного потока — 2» и «Турецкого потока».

В то же время остаётся актуальным вопрос объёмов российского транзита. При этом на предстоящих переговорах Киев может надеяться только на европейских потребителей, полагает специалист.

Эксперт также отмечает высокие расценки на транзит через Украину.

«Никто не говорит, что транзит должен быть бесплатным, но цены должны быть рыночными и разумными. Уже сейчас украинский транзит — самый дорогой для „Газпрома“», — отметил Правосудов.

Помимо этого, есть понимание того, что необходимо вкладывать деньги в модернизацию украинской ГТС. Однако вопрос актуален в долгосрочной перспективе. «Если же основные объёмы все равно уйдут на обходные пути, и Украину будут использовать как остаточный маршрут, как страховочный коридор, тогда вопрос изношенности системы не стоит — того состояния, которое есть, достаточно», — считает Правосудов.

Как ранее сообщал News.ru, «Нафтогаз» добился ареста зарубежных активов «Газпрома». Об этом заявил глава украинской компании Андрей Коболев.


#Нафтогаз #модернизация #транзит #газопроводы
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