https://static.news.ru/photo/905992ea-9b21-11e9-9ec2-fa163e074e61_1024.jpg Фото: AP Photo/Amr Nabil/ТАСС

Хартию о сотрудничестве стран ОПЕК+ на бессрочную перспективу представители 24 стран альянса могут подписать на заседании в Вене, которое состоится 2 июля.

Надеемся, что хартию одобрят на заседании во вторник, — сообщил ТАСС источник в секретариате ОПЕК.

Он также добавил, что проект хартии, закрепляющей бессрочное сотрудничество стран ОПЕК, России и ряда стран, не входящих в картель, прошёл все согласования.

Как писал News.ru, министр энергетики РФ Александр Новак обсудит на следующей неделе с ОПЕК в Вене вопросы, связанные с продлением сделки по добыче нефти. Сделка может быть продлена на срок до девяти месяцев, как об этом заявлял президент России Владимир Путин.