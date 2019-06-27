Проект закона о безвозмездной передаче гражданам продуктов питания с истекающим сроком годности является альтернативой программы продуктовых карточек, считает доктор экономических наук, профессор, бывший замминистра сельского хозяйства и продовольствия РФ Леонид Холод.
Он прокомментировал внесение соответствующего предложения на рассмотрение Госдумы изданию «
Сегодня, если торговые сети изымают с полок товар и отдают его благотворительным организациям для последующей раздачи бедным и нуждающимся, они еще должны выплачивать НДС. Для сетей это достаточно накладно, поэтому они предпочитают уничтожать товар, так как издержек в этом случае меньше, — отметил Холод.
По его словам, магазины хотят быть уверенными, что через два часа их товары не появятся на прилавках в соседних торговых точках. Ещё один риск связан с тем, что НДС в России достаточно приличный, поэтому недобросовестные торговцы могут попытаться оформить свой товар как отданный бедным для социального питания, а на самом деле продадут его в торговом зале. Здесь нужны грамотные подзаконные акты, которые позволяли бы риски свести к минимуму, считает Холод.
По мнению эксперта, можно говорить о введении альтернативы или удешевлении программы продуктовых карточек, однако главный вопрос заключается в стоимости программы, поскольку все возможные участники программы с доходами ниже прожиточного минимума могут создать существенную нагрузку на бюджет.
Как ранее писал News.ru, в Госдуму внесён законопроект, освобождающий от НДС безвозмездную передачу продуктов питания с истёкшим сроком годности. Авторами инициативы выступили депутаты от ЛДПР Сергей Вострецов и Юрий Волков.