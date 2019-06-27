https://static.news.ru/photo/681f9790-98ef-11e9-8baa-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Проект закона о безвозмездной передаче гражданам продуктов питания с истекающим сроком годности является альтернативой программы продуктовых карточек, считает доктор экономических наук, профессор, бывший замминистра сельского хозяйства и продовольствия РФ Леонид Холод.

Он прокомментировал внесение соответствующего предложения на рассмотрение Госдумы изданию « Экономика сегодня ». По мнению эксперта, законопроект направлен на благое дело, потому что нуждающихся граждан в стране достаточно, а объёмы выбрасываемой еды достаточно большие.

Сегодня, если торговые сети изымают с полок товар и отдают его благотворительным организациям для последующей раздачи бедным и нуждающимся, они еще должны выплачивать НДС. Для сетей это достаточно накладно, поэтому они предпочитают уничтожать товар, так как издержек в этом случае меньше, — отметил Холод.

По его словам, магазины хотят быть уверенными, что через два часа их товары не появятся на прилавках в соседних торговых точках. Ещё один риск связан с тем, что НДС в России достаточно приличный, поэтому недобросовестные торговцы могут попытаться оформить свой товар как отданный бедным для социального питания, а на самом деле продадут его в торговом зале. Здесь нужны грамотные подзаконные акты, которые позволяли бы риски свести к минимуму, считает Холод.

По мнению эксперта, можно говорить о введении альтернативы или удешевлении программы продуктовых карточек, однако главный вопрос заключается в стоимости программы, поскольку все возможные участники программы с доходами ниже прожиточного минимума могут создать существенную нагрузку на бюджет.

Как ранее писал News.ru, в Госдуму внесён законопроект, освобождающий от НДС безвозмездную передачу продуктов питания с истёкшим сроком годности. Авторами инициативы выступили депутаты от ЛДПР Сергей Вострецов и Юрий Волков.