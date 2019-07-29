https://static.news.ru/photo/91709dbe-b29f-11e9-916e-fa163e074e61_660.jpg «ГАЗель NEXT» Фото: GAZ Auto/youtube.com

ПАО «ГАЗ» занимается разработкой беспилотной «Газели». Транспортное средство проходит испытания на специально подготовленном полигоне Горьковского автозавода.

Горьковский автозавод активно работает над созданием полностью автономных транспортных средств, — сообщил ТАСС представитель компании.

Модель получит название NEXT. Кроме того, ГАЗ ведёт разработку автомобилей с автоматизированными системами помощи водителю ADAS.

Ранее, как писал News.ru, научное-производственное объединение (НПО) автоматики (входит в состав Роскосмоса) представило модель беспилотного трактора. За движение транспортного средства отвечает специальный контроллер, который получает со спутника необходимую информацию для построения маршрута. Машина создана на основе технологии искусственного интеллекта и может «обучаться» в процессе работы.