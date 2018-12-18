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Берлин отказывается менять позицию по «Северному потоку — 2»

nord-stream2.com

экономика [ версия для печати ]

Власти Германии не намерены отказываться от строительства газопровода «Северный поток — 2». Берлин продолжает настаивать на том, что проект носит исключительно коммерческий характер.

Министр экономики Германии Петер Альтмайер подчеркнул, что не уступит призывам Киева, Вашингтона и сопартийцев из Христианско-демократического союза (ХДС) об отказе от реализации проекта. По словам главы ведомства, на позицию Берлина по газопроводу не повлияет и обострение отношений между Россией и Украиной после инцидента в Керченском проливе.

В то же время министр отметил, что строительство «Северного потока — 2» может быть продолжено только при сохранении ключевых интересов Украины. Речь, в частности, идёт о транзите топлива через её территорию.

Альтмайер не согласен с мнением Европарламента о том, что трубопровод усиливает зависимость Европы от российского газа, угрожает внутреннему рынку ЕС и противоречит энергетической безопасности сообщества. По его мнению, Европа только выиграет от реализации проекта и избежит сбоев транзита топлива через Украину, сообщает «Финмаркет» со ссылкой на зарубежные СМИ.

Ранее News.ru сообщил о том, что Европарламент принял резолюцию с призывом прекратить строительство «Северного потока — 2». Депутаты сочли проект политическим и угрожающим безопасности ЕС. До этого к бойкоту трубопровода призывал бундестаг Германии, предлагая таким образом оказывать давление на Россию.


#северныйпоток-2 #германия #газопровод
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