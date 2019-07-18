Замглавы американской береговой охраны вице-адмирал Дэниэл Абель заявил, что США срочно нужны шесть новых ледоколов, чтобы конкурировать с Россией на арктических территориях.
Абель уточнил, что береговая охрана владеет единственным ледоколом Polar Star, и ему 40 лет, в то время, как РФ закончила создание шести новых баз и шести новых ледоколов, передаёт РИА
Как писал News.ru ранее, Минпромторг РФ предлагает закрепить при работе в Арктике приоритетное право использования кораблей и иных судов, построенных на российских верфях. Об этом заявили в пресс-службе ведомства.