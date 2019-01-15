Бензин в России могут начать продавать по пол-литра

https://news.ru/storage/news/e9ed3ba24b93a6256685800e77f76e3f/eb4c74e4-030c-498a-a262-62b14e5f5409_850.jpg Сергей Булкин/News.ru

Независимые АЗС пригрозили действовать «в соответствии с маркетинговыми рецептами продуктовой розницы» и продавать «пресловутые 9 яиц». На автозаправках могут появиться более низкие и приятные глазу цены на топливо. Но — за пол-литра.

О возможном введении маркетинговых «ухищрений» заявили в Независимом топливном союзе (НТС). Это связано с тем, что в розничной стоимости литра бензина и дизельного топлива доля налогов составляет порядка 60%, отмечают в организации.

«Можно поставить на стелах АЗС цену 20 рублей за АИ-92 хоть завтра. <…> Однако проблема постоянного роста цен на моторное топливо так и не будет решена. Необходима комплексная реформа российского топливного рынка», — сказано в пресс-релизе НТС.

Там подчеркнули, что при сохранении текущей налоговой политики и практики «ручного управления» цены на моторное топливо на внутреннем рынке будут расти всегда, несмотря на динамику мировых цен на нефть.

В НТС предложили свой взгляд на решение проблемы. Там хотят отменить акцизы на топливо, обязать отечественные нефтяные компании реализовывать все производимые нефтепродукты через санкт-петербургскую международную товарно-сырьевую биржу, а также привязать розничную цену к биржевым котировкам, установив предельно допустимые процентные наценки от крупнооптовой цены. Таковыми могут быть 30% на бензин и 25% на дизельное топливо.

«Эти меры в ноябре-декабре 2018 года позволили бы обеспечить цены на АИ-92 на уровне 35 рублей за литр без ручных настроек и постоянных совещаний в высоких кабинетах», — считают в союзе.

Там также высказали мнение, что проблема наполняемости дорожных фондов вполне решаема за счёт существующих платных парковок, системы «Платон», штрафов, взимаемых с подрядчиков за плохо построенные дороги, перераспределения части налога на прибыль, собираемого с АЗС и фирм-перевозчиков, а также транспортного налога.

Ранее в Росстате сообщили, что за период новогодних праздников бензин подорожал на 0,5%, а дизельное топливо на 1%. В свою очередь, председатель правительства Дмитрий Медведев заявил, что кабмин отслеживает ситуацию на рынке топлива, чтобы избежать роста цен.