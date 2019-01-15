USD  67.192 EUR  77.0692
GOLD1,288 $   Brent60.14 $ Bitcoin3,655.56 $
МОСКВА0°C22:10
ПОИСК ПОИСК ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 18+ facebook twitter vkontakte instagram
  1. Главная
  2. экономика

Бензин в России могут начать продавать по пол-литра

Сергей Булкин/News.ru

экономика [ версия для печати ]

Независимые АЗС пригрозили действовать «в соответствии с маркетинговыми рецептами продуктовой розницы» и продавать «пресловутые 9 яиц». На автозаправках могут появиться более низкие и приятные глазу цены на топливо. Но — за пол-литра.

О возможном введении маркетинговых «ухищрений» заявили в Независимом топливном союзе (НТС). Это связано с тем, что в розничной стоимости литра бензина и дизельного топлива доля налогов составляет порядка 60%, отмечают в организации.

«Можно поставить на стелах АЗС цену 20 рублей за АИ-92 хоть завтра. <…> Однако проблема постоянного роста цен на моторное топливо так и не будет решена. Необходима комплексная реформа российского топливного рынка», — сказано в пресс-релизе НТС.

Там подчеркнули, что при сохранении текущей налоговой политики и практики «ручного управления» цены на моторное топливо на внутреннем рынке будут расти всегда, несмотря на динамику мировых цен на нефть.

В НТС предложили свой взгляд на решение проблемы. Там хотят отменить акцизы на топливо, обязать отечественные нефтяные компании реализовывать все производимые нефтепродукты через санкт-петербургскую международную товарно-сырьевую биржу, а также привязать розничную цену к биржевым котировкам, установив предельно допустимые процентные наценки от крупнооптовой цены. Таковыми могут быть 30% на бензин и 25% на дизельное топливо.

«Эти меры в ноябре-декабре 2018 года позволили бы обеспечить цены на АИ-92 на уровне 35 рублей за литр без ручных настроек и постоянных совещаний в высоких кабинетах», — считают в союзе.

Там также высказали мнение, что проблема наполняемости дорожных фондов вполне решаема за счёт существующих платных парковок, системы «Платон», штрафов, взимаемых с подрядчиков за плохо построенные дороги, перераспределения части налога на прибыль, собираемого с АЗС и фирм-перевозчиков, а также транспортного налога.

Ранее в Росстате сообщили, что за период новогодних праздников бензин подорожал на 0,5%, а дизельное топливо на 1%. В свою очередь, председатель правительства Дмитрий Медведев заявил, что кабмин отслеживает ситуацию на рынке топлива, чтобы избежать роста цен.


#бензин #цены #АЗС
самое читаемое
спорт
Фуркад поведал о расчёте на провал Логинова в эстафете
политика
Опрос показал, что граждане хотят видеть другой кабинет министров
Почему россияне выступают за отставку правительства

читайте также
экономика 18:11, 14 января 2019
Росстат подсчитал рост цен на бензин в период праздников
экономика 14:24, 14 января 2019
Медведев: кабмин следит за ситуацией с ценами на бензин
общество 20:28, 11 января 2019
Бензин в РФ подорожает в пределах инфляции
экономика 22:36, 9 января 2019
ФАС прокомментировала повышение цен на бензин
экономика 15:53, 9 января 2019
Цены на бензин выросли выше предсказания Путина
Лента новостей
спорт 22:07
Тарасов задолжал по алиментам семь миллионов рублей
общество 22:03
Священникам посоветовали проповедовать в интернете
экономика 21:48
Акцизные марки могут исчезнуть с пачек сигарет
происшествия 21:44
Автомобиль сбил женщину с двумя детьми на юге Москвы
общество 21:32
Скворцова заявила о росте числа иностранных пациентов
Другие новости
экономика 21:48
Акцизные марки могут исчезнуть с пачек сигарет
экономика 21:26
Стоимость хлеба в Москве и Подмосковье повысится
экономика 19:30
Эксперт: Медведев разговаривает сам с собой
Экономист дал мрачный прогноз на ближайшее десятилетие
экономика 19:27
Минтранс оценит возможность индексации тарифа «Платона»
facebook twitter vkontakte instagram
РЕДАКЦИЯ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на news.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов

Все права защищены © АНО "Информационно-аналитический центр "МедиаНьюс", 2018 Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-71576 от 13.11.2017

115432, г. Москва, ул. Трофимова, д. 15, а/я 202

Top