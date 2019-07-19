https://static.news.ru/photo/1d875f70-9204-11e9-bfdc-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Цена на бензин в Грузии достигла исторического максимума. Топливо подорожало на фоне падения национальной валюты лари по отношению к доллару.

В частности, бензин марки Regular (АИ-92) в сети автозаправок SOCAR в настоящее время стоит 2,53 лари ($0,87) за литр, в сетях Gulf и Rompetrol — 2,54 лари ($0,88), а на заправках сети WIssol — 2,59 лари ($0,89).

Экономист Ника Шенгелая полагает, что вслед за бензином следует ожидать подорожания продуктов питания. По мнению эксперта, цена на них поднимутся на 8–10% уже в августе, сообщает телеканал « Рустави 2 ».

Ранее Nerws.ru писал, что Госдума РФ приняла в первом чтении законопроект, предусматривающий новый механизм регулирования цен на бензин. Авторы документа предлагают снизить условную среднюю оптовую цену реализации бензина на внутреннем рынке и при этом повысить компенсационный коэффициент.