Обнародованный Росстатом показатель майского роста цен на бензин на 17,5% произвёл шоковый эффект и потребовал срочных разъяснений. Речь идёт об оптовых ценах производителей, а в рознице с начала года цены выросли на 2,3% в среднем по России, заявили в пресс-службе правительства. Минэнерго, в свою очередь, заметило, что в целом ситуация стабильна и соответствует соглашениям о сдерживании стоимости моторного топлива, заключённым с нефтяниками.

Как уверяет кабинет министров, цены выросли за полгода, а не за месяц, и это связано с избыточным предложением бензина на рынке и низким спросом. Сейчас же происходит восстановление этих цен на уровень, близкий к экспортной альтернативе. В условиях подорожания бензина на мировом рынке цены в конце мая — начале июня увеличились во всех субъектах РФ, больше всего — в Сибирском федеральном округе.

В связи с противоречивыми трактовками статистических данных отчёта Росстата по динамике цен на бензин поясняем. Статистика Росстата относится к динамике цен производителей, то есть к оптовым ценам, определяемым биржевыми торгами. Анализ динамики оптовых цен на бензин показывает рост на текущий момент на 17% с 31 декабря 2018 года. При этом биржевая цена сейчас на 7% ниже цены на 17 июня 2018 года, — сообщает пресс-служба кабинета министров.

Производство растёт

Дмитрий Козак Сергей Булкин/News.ru

Ранее премьер Дмитрий Медведев поручил вице-премьеру Дмитрию Козаку, курирующему ТЭК, проверить информацию о росте цен на бензин в Сибири и на Дальнем Востоке. Случаи подорожания топлива — единичные, заявил впоследствии представитель Козака Илья Джус. По словам же ведущего эксперта Союза нефтепромышленников России Рустама Танкаева, крупнейшие нефтекомпании страны в полном объёме выполняют взятые на себя обязательства по поставкам на внутренний рынок. За первые пять месяцев 2019 года производство бензина выросло на 4,1% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Скачок цен в регионах Танкаев объясняет, во-первых, тем, что в последнее время резко сократились объёмы реализации суррогатного бензина, а это, в свою очередь, обернулось дефицитом топлива на независимых АЗС. А на Дальнем Востоке бензин дорожает из-за недостаточного количества производственных мощностей НПЗ.

Ситуация неоднозначна и связана не только с техническими, но и с более глобальными факторами, считает руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов. По его словам, мы наблюдаем «стандартное для России перевёртывание международного процесса». Поскольку мировые цены на нефть упали довольно заметно и ещё находятся в режиме падения, отечественный бизнес старается компенсировать потери — хотя бы от продажи бензина, дизельного топлива и масел на внутреннем рынке.

Причины всегда находятся

Как отмечает собеседник News.ru, высокая стоимость нефти приводит к параличу развивающихся экономик: их эффективность сразу резко снижается, а национальные валюты слабеют (как в случае турецкой лиры, очень сильно сдавшей позиции в 2018 году). В результате начинают сдуваться спекулятивные пузыри на нефтяных рынках, а в России этот процесс всякий раз сопровождается ростом цен на бензин. То есть как только мировые цены на нефть идут вниз, у нас бензин не дешевеет. Вдруг находятся причины, по которым и он, и дизельное топливо должны подорожать.

По словам Колташова, росту цен во многом препятствует аграрный сектор, играющий очень большую роль в российской экономике. Эксперт напоминает, что в прошлом году в события вмешался даже Дмитрий Медведев, который заявил, что из-за слишком дорогого бензина страдает народ и что экспорт нефти нужно будет запретить, «если так дальше пойдёт». Как убеждён собеседник News.ru, эти слова прозвучали в интересах крупных агрохолдингов, сельхозпроизводителей-импортёров, потребляющих огромное количество дизельного топлива и бензина. И так будет продолжаться до тех пор, пока в России не войдут в практику распространённые, например, в Евросоюзе налоговые возвраты. Это когда цены на бензин для обычных граждан заоблачные, но все покупающие его фирмы получают возвратом весь налог.

Но вообще, если бензин и подорожает, то не очень сильно, поскольку у одних есть интерес заработать, а у других — сдержать этот процесс. Вопрос опять решат закулисно, но какой-то компромисс будет достигнут. Василий Колташов руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества

Надо чётко различать оптовые и розничные цены на бензин, поясняет начальник отдела инвестиций «БКС Брокер» Нарек Авакян. По оптовым ценам бензин поставляют крупные трейдеры, а АЗС, соответственно, его закупают, розничные же — это то, что мы видим непосредственно на заправках. В свою очередь оптовые цены зависят от биржевых, которые в мае действительно серьёзно выросли, и об этом уже говорили ранее в Независимом топливном союзе. По словам эксперта, если биржевые цены останутся на столь же высоком уровне, это неизбежно приведёт к росту оптовых, из-за чего АЗС будут вынуждены либо повысить цены для сохранения рентабельности бизнеса, либо работать в убыток в надежде, что цены упадут, либо же им придётся закрыть свои заправки.

Ни один из этих сценариев не является предпочтительным ни для бизнеса, ни для правительства, ни для экономики. Чтобы их избежать, властям придётся опять договариваться с нефтяниками. Думаю, это будет некий компромиссный вариант между размером демпфера с одной стороны и ростом цены на бензин с другой. Возможно, договорятся и по акцизам. Нарек Авакян начальник отдела инвестиций «БКС Брокер»

Пружина разжалась

Цены растут, хочет того власть или нет, говорит старший аналитик Информационно-аналитического центра «Альпари» Анна Бодрова. Ранее поднимались оптовые цены сначала на дизельное топливо, а потом на бензин. Когда-то пружина должна была разжаться, и это происходит сейчас, причём по довольно мягкому сценарию. Разница между оптом и розницей компенсируется объёмом сбыта, правительственными преференциями и головокружительной прибылью нефтяников. По словам эксперта, цены на бензин в России сейчас реагируют не на мировую стоимость нефти, а на эффект сжатой пружины.

На протяжении пяти месяцев ценники на АЗС почти не двигались за счёт договорённостей между властями и нефтяниками. Однако это не могло продолжаться бесконечно, и сейчас розничная стоимость литра топлива будет постепенно выравниваться. Анна Бодрова старший аналитик Информационно-аналитического центра «Альпари»

По году цена на топливо в России обычно поднимается в пределах 8–10%, а в 2019-м бензин дорожал только на величину изменения НДС в январе. Значит, всё самое интересное с топливными ценами ещё впереди. Сегодня в каждом регионе РФ цена на бензин — своя. Прибавьте как минимум 8% к тем ценникам, что вы видите на каждой АЗС в вашем городе, — получите цену на топливо к концу года, резюмирует Анна Бодрова.