https://static.news.ru/photo/6703d89e-9c46-11e9-abc7-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

ОАО «Гомельтранснефть Дружба» досрочно завершил мероприятия по вытеснению с юга Белоруссии «грязной» нефти.

Очищен нефтепровод от границы республики до станции «Унеча» в РФ, — говорится в заявлении белорусского оператора.

Трубопровод «Дружба» служит для доставки нефти из Волгоуральского нефтегазоносного района, его северный участок проходит по территории Белоруссии, Польши и Германии. 19 апреля в «Белнефтехиме» пожаловались на резкое ухудшение качества российской экспортной смеси Urals. В компании заявили, что к ним поступает нефть с содержанием хлорорганических соединений, которое превышает допустимые значения. 25 апреля Белоруссия и Польша приостановили транзит сырья.

Как писал News.ru, нефть с хлорорганикой из трубопровода «Дружба» не попала на российские нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ). Об этом заявил директор департамента учёта и планирования грузопотоков «Транснефти» Игорь Кацал.