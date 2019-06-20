https://static.news.ru/photo/a5719cbc-93f2-11e9-af03-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Поставки незагрязнённой нефти белорусскому предприятию «Нафтан» по трубопроводу «Дружба» будут возобновлены с 4 июля. Об этом заявил замглавы аппарата правительства России Сергей Приходько.

Он пояснил, что в настоящее время реализуется дорожная карта мероприятий, направленных на вытеснение некондиционной нефти из магистральных трубопроводов и резервуаров. Возобновлены поставки сырья в Германию и Польшу. С 1 июля они будут осуществляться в полном объёме, а затем начнётся перекачка нефти в Белоруссию, сообщает ПРАЙМ .

Ранее News.ru писал, что Польша намерена потребовать от России компенсации за поставку грязной нефти. В настоящее время компания Orlen занимается оценкой понесённого ущерба.