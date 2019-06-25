https://static.news.ru/photo/eb72b746-972b-11e9-8a1b-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Ю. Филимонов/РИА Новости

В Белоруссии признали, что причиной загрязнения польского участка трубопровода «Дружба» 19 июня могло стать автоматическое включение системы раскачки дренажных ёмкостей нефтеперекачивающей станции.

Об этом говорится в письме первого заместителя гендиректора «Гомельтранснефть Дружба» Андрея Вериго, направленном в польский концерн PERN, а также менеджерам «Транснефти» Юрию Шугаеву и Сергею Андронову.

Отдельные руководители из числа наших белорусских коллег ведут себя как базарные бабы, торгующие солёными огурцами, — передаёт РБК слова пресс-секретаря «Транснефти» Игоря Дёмина.

Так он прокомментировал тот факт, что раньше белорусская сторона обвиняла в загрязнении Россию.

Как ранее писал News.ru, «Татнефти» начали поступать претензии из-за загрязнённого топлива в трубопроводе «Дружба».