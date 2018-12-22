Белорусам разрешили счета в иностранных банках

https://news.ru/storage/news/050170c3c771622ea3a4cb49c884da0b/325e8557-0489-4353-84bf-b5c18571e058_850.jpg Zamir Usmanov/Global Look Press

Национальный банк (НБ) Белоруссии разрешил гражданам страны открывать и пополнять счета в иностранных банках без получения разрешения регулятора. Исключение — депозиты. Для открытия вкладов по-прежнему будет необходимо согласование с Нацбанком.

Изменения введут с 1 марта 2019 года, сообщает сайт НБ.

В уведомлении также сказано, что меры по либерализации валютных отношений и дедолларизации экономики одобрены правлением Национального банка.

Сейчас законодательство ограничивает граждан в проведении валютных операций. Физические лица могут открывать счета в иностранных банках лишь на основании разрешения НБ. Оно не требуется только для открытия счёта на период проживания гражданина Белоруссии за пределами страны.

Минувшим летом, как сообщал News.ru, в Нацбанке республики заявляли, что доля национальной валюты в широкой денежной массе составляет только 38%. Тогда были озвучены планы ввести узкий перечень использования валюты во внутренних расчётах, а также отказать в проведении таких операций отдельным субъектам хозяйствования.