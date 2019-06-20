https://static.news.ru/photo/4462942a-9367-11e9-8625-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Белнефтехим/facebook.com

Примерно 630 тысяч тонн некондиционной нефти из России остаётся в трубопроводной системе «Дружба» на территории Белоруссии.

По данным госконцерна «Белнефтехим», в настоящее время белорусский оператор «Дружбы» ОАО «Гомельтранснефть» проводит работы по вытеснению загрязнённого хлоридами топлива из третьей нитки нефтепровода, которая находится на участке от Кобрина до Мозыря и далее тянется на российскую территорию. Завершить очищение планируется к началу июля.

Затем специалисты приступят к вытеснению хлоридной нефти по второй нитке нефтепровода, передаёт РИА Новости .

Как писал News.ru, ранее председатель правления польской нефтеперерабатывающей компании Orlen Даниэль Обайтек заявил о намерении добиться от российских партнёров компенсации за поставку «грязной» нефти по трубопроводу «Дружба». Он отметил, что концерн уже направил поставщикам просьбу о возмещении убытков в соответствии с договорами.