Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов сообщил о готовящемся проекте по электрообогреву крыш ряда социальных объектов в центре северной столицы. Политик уверен, что данная мера позволит эффективнее бороться с сосульками на кровлях зданий в зимнее время года. News.ru выяснял шансы Беглова на успех и почему он начал готовить сани уже летом.

Сосульки — часть местной политики

Ежегодно сотни россиян получают травмы от схода снежных масс и в результате гололёда. Нередки и смертельные исходы. Но именно в Санкт-Петербурге борьба с сугробами и сосульками, а также качество уборки в зимний период в целом, стали частью политической жизни. Последние зимы оказались особенно снежными, а городские службы не справились с последствиями снегопадов. Неслучайно когда в прошлом году коммунальщики снова получили неуд от петербуржцев, Григорий Полтавченко был вынужден уйти.

Вести бой со снежными массами приходилось даже байкерам. В январе 2016 года питерские товарищи «Хирурга» провели «мотосубботники». Около сотни «Ночных волков» с лопатами расчистили территории во Фрунзенском районе города.

А в 2010 году на совещании по проблемам ЖКХ тогдашний губернатор Санкт-Петербурга, а ныне глава Совета Федерации Валентина Матвиенко предлагала собрать научно-технический совет для борьбы с сосульками. Для этих целей она рекомендовала срезать наледь лазером или горячим паром. Тогда её идеи поддержал глава Петроградского района, напомнив о такой технологии, как электроимпульс, который пускается по периметру крыши. Однако дальше обсуждений борьба с сосульками не дошла.

Но всё это в прошлом. Беглов намерен улучшить работу коммунальных служб в период снегопадов, используя инновации.

В тестовом режиме на социальных объектах в центре Санкт-Петербурга планируется установить электрообогрев крыши. Технология российского производства позволяет устанавливать соответствующую температуру подогрева кровли для предотвращения образования наледи. Вода с крыш будет стекать по трубопроводной системе. Чтобы оборудовать один дом такой системой, необходим 1 млн рублей, — приводит слова врио губернатора РИА Новости.

Александр Беглов Сергей Булкин/News.ru

Греющие электрокабели представляют собой достаточно новое в России средство борьбы с обледенением крыш, замерзанием водостоков и падением сосулек. Технология также избавит крыши от протечек в осенне-весенний период: снег тает и уходит по водосточным трубам.

Днём зимой в городе много влаги, а ночью приходит мороз. Так, на дорогах образуется гололёд, а на крышах домов — сосульки. Скопления льда повреждают кровлю и водосточные трубы, а ледяные «сталактиты» падают на прохожих. Регулярно в феврале начинаются и протечки. Обычно к ним приводит снежно-ледяная «шапка» на крышах и тёплый чердак.

Мы приняли решение сделать эксперимент на социальных объектах — это встроенные поликлиники, детские сады, школы, чтобы там не образовывалась наледь. В этом случае бюджет города берёт на себя эти затраты. И посмотрим, насколько это эффективно. Потому что нужно посмотреть и изменить технологию уборки крыш, чтобы не повредить эти элементы, — считает Беглов. Пилотный проект Беглова развернётся на ряде госучреждений.

Выборы главы города назначены на сентябрь и к этому времени Беглов должен продемонстрировать местным жителям по крайней мере свою личную готовность вести бой с наледью. Война с сосульками — часть его избирательной кампании.

Электрообогрев нужен не всем

За благоустройством в рамках законодательства РФ и Санкт-Петербурга в городе следит Государственная административно-техническая инспекция (ГАТИ). Инспекторы ежедневно выходят на рейды, контролируя состояние фасадов, чистоту территории, наличие рисунков и надписей на объектах культурного наследия и т.д.

По правилам благоустройства, владельцам зданий необходимо не только убрать сугробы и наледь, но и зачистить до асфальта территории, на которые их сбрасывают дворники. А затем погрузить и вывезти сосульки, например, в снегоплавильню.

Штрафы от ГАТИ за плохую уборку на сотни тысяч рублей получают «Ростелеком», «Водоканал Санкт-Петербург», «Почта России» и многие другие. Центральное жилищно-коммунальное управление Минобороны некачественно и не вовремя убирает свою территорию от снега, плохо чистит крыши и фасады. Аналогичные претензии к «Ленте» и «Леруа Мерлен». К концу зимы учреждения набирают миллионы рублей штрафов. Каждую неделю в феврале и марте ГАТИ начисляет штрафов на 15-25 млн рублей.

Сергей Булкин/News.ru

Проблема неконтролируемого схода наледи в Санкт-Петербурге существует давно и во многом связана с наличием исторической застройки, большого числа старых зданий в центре города. Инциденты случаются каждый зимний сезон, в том числе со смертельным исходом. Проблема есть, её нужно решать, — уверен председатель союза жилищных организаций Москвы Константин Крохин.

Любопытно, что несмотря на опасность сосулек для жителей города и санкции, электрообогрев не устанавливают ни госучреждения, ни коммерческие предприятия. Они продолжают выплачивать штрафы на протяжении многих лет. Возможно, попадать под санкции им даже выгоднее, чем установить электрокабель. Вероятнее всего, это связано с несовершенством технологии.

«Система обогрева существует два десятилетия. Но очень мало где она используется из-за высоких затрат на электроэнергию. С одной стороны, нужно внимательно подходить к монтажу, потому что в городе много индивидуальных, нетиповых проектов жилых домов с неровной кровлей. В этом случае монтаж затруднён. Либо будучи смонтированы, их не эксплуатируют зимой из-за высоких затрат на электроэнергию», — говорит Крохин.

Завкафедрой экономической теории и методологии Нижегородского госуниверситета профессор Александр Золотов считает, что многие чиновники и бизнес отрицательно относятся к новым технологическими веяниям. Но в дальнейшем многие объекты в подчинении города могут быть оборудованы такими устройствами благодаря рекомендации и нажиму сверху.

В компании «Антилёд-Групп» которая занимается установкой антиобледенительных систем в Москве объяснили News.ru, что расходы на данный проект зависят от конструкции крыши, мест обогрева, качества и метража греющего кабеля. По словам экспертов, на одни крыши суммы будет достаточно, на иные — нет.

«Всё зависит от объёма работ. Можно обогреть только часть крыши, критические места. На это уйдет 100-150 тыс. рублей. Можно сделать полностью, „по-умному“. Какие-то объекты стоят 500 тыс. рублей, а какие-то 2 млн рублей. Если использовать хороший материал, клиенты могут нас не видеть 10 лет. Если удешевлять, будем чаще встречаться. Мы анализировали ситуацию несколько лет назад и выяснили, что в Санкт-Петербурге этот бизнес не очень развит», — высказался специалист по кровельному обогреву.

Борьба с сосульками выгонит дворников с крыш

Если электрообогрев станет масштабно распространяться по городу, он постепенно заменит труд дворников, часть из которых составляют мигранты из стран СНГ. И это прогрессивная мера, считают эксперты.

«Происходит замещение ручного примитивного труда квалифицированным, то есть дворников — специалистами службы сервиса. Экономится колоссальное количество низкоквалифицированного и опасного труда. Мы видим, как мигранты срываются с крыш, разбиваются. Ясно, что у них нет никакой страховки. Поэтому электрообогрев — шаг в правильном направлении», — убеждён Золотов.

Однако экономисты затруднились ответить, станет ли новая технология более экономически эффективной по сравнению с привлечением дворников, которые сбивают сосульки ломами и лопатами.

Сергей Лантюхов/News.ru

«Экономия труда не всегда совпадает со снижением затрат. Дармовой труд с точки зрения прибыльности оказывается более выгодным. Поэтому у нас до сих пор копают землю лопатами, вместо того чтобы использовать экскаватор. Это существенное противоречие. Критерии по экономии труда и по прибыльности различны», — сетует Золотов.

И хотя наличие мигрантов, которые не соблюдают технику безопасности напрямую не связано с уборкой снега, эти факты указывают, что система управления ЖКХ в России несовершенна, более того — преступна, полагает Крохин.

«Систематически нарушаются права трудовых мигрантов, хотя государство обязано создать для них условия по адаптации. Их используют нелегально в зимний период, но не город, а конкретные операторы, которые сегодня, по сути, являются частью мафиозной схемы, откачивая средства из муниципального бюджета. — рассказал эксперт, — Дешёвым трудом, малыми затратами они решают сиюминутные задачи. Люди живут в антисанитарных условиях, погибают, не платят налоги. Их часто обманывают, не платят в полной мере за труд. Это общая проблема в российских городах-миллионниках».

Директор Научно-исследовательского и образовательного центра «Везерфорд-Политехник» Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого Алексей Альхименко считает стоимость за электрообогрев крыш обоснованной. Альхименко вместе с коллегами несколько лет назад разработал своё устройство для предотвращения роста сосулек на крышах и карнизах зданий.

«Расходы в районе 1 млн рублей — это то, что и должно быть при электрической защите кровли. Сложно сказать, можно ли снизить цену. Многое зависит от проектировщиков, нормативной мощности на площадь крыши. На сегодня готовой технологии, которая могла бы использоваться в Санкт-Петербурге, кроме как качественного утепления кровель, опробованной и подтверждённой, насколько мне известно, нет. Электрообогрев как средство борьбы действительно эффективен. Но будет крайне затратен, это правда», — пояснил эксперт.

Беглов может испытать новую технологию по борьбе с сосульками уже в ближайшее время: на этой неделе синоптики Гидрометцентра России заявили о возможности выпадения мокрого снега в европейской части страны.