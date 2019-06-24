https://static.news.ru/photo/983d1fb0-965b-11e9-8ba2-fa163e074e61_1024.jpg Фото: EALEXEY BYCHKOV/Global Look Press

Компания «Эвизон Холдингс» обжаловала решение о передаче 9,99% акций банка «Восточный» фирме «Финвижн Холдингс». «Эвизон Холдингс» контролируется фондами Baring Vostok и Russia Partners.

Мы подаём на апелляцию беспрецедентно быстрого решения Амурского суда о спорном опционе, несмотря на подтверждённый ЦБ вывод активов из Юниаструм Банка в процессе объединения с «Восточным» и прямой запрет Лондонского трибунала и Высокого суда Англии судиться за опцион в России, — сообщили RNS в Baring Vostok.

Фонд Baring Vostok основал американский инвестор Майкл Калви. Он потерял контроль над банком «Восточный» после того, как Evison, кипрская структура фонда, исполнила опцион о передаче 9,99% акций в пользу компании Артёма Аветисяна «Финвижн». Решением Амурского арбитража компания Аветисяна получила на счёт 80,2 млрд акций. За это она перечислила 750 млн рублей.

Ранее News.ru писал, что Baring Vostok в борьбе за контроль над «Восточным» предложил повысить стоимость допэмиссии почти в четыре раза. Этого хотел ещё один акционер банка — фирма «Финвижн» Артёма Аветисяна. Нанятая им «Гринэкспертиза» оценила финансовую организацию в 30,7 млрд рублей, или 3,82 копейки за акцию, Baring теперь предлагает цену для допэмиссии — 3,86 копейки.