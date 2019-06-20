https://static.news.ru/photo/deaa6a6a-9305-11e9-b0ea-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Максим Григорьев/ТАСС

Инвестиционный фонд Baring Vostok в борьбе за контроль над банком «Восточный» предложил повысить стоимость допэмиссии почти в четыре раза. Этого хотел ещё один акционер банка — «Финвижн» Артёма Аветисяна.

Фонд предлагает увеличить стоимость акций даже выше, чем их оценивал второй акционер. Нанятая «Финвижн» «Гринэкспертиза» оценила банк в 30,7 млрд руб., или 3,82 коп. за акцию, Baring теперь предлагает цену для допэмиссии — 3,86 коп, сообщают « Ведомости ».

По мнению экспертов, предложения фонда направлены на возвращение контроля над «Восточным». Вторым вариантом добиться этого для Baring может стать победа в споре об опционе в Лондонском международном арбитраже.

Ранее News.ru сообщал, что фонд Baring Vostok, который основал американский инвестор Майкл Калви, потерял контроль над банком «Восточный». Это случилось после того, как Evison, кипрская структура фонда, исполнила опцион о передаче 9,99% акций в пользу компании Артёма Аветисяна «Финвижн». Решением Амурского арбитража компания Аветисяна получила на счёт 80,2 млрд акций. За это она перечислила 750 млн рублей.