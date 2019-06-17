Вследствие стагнации в экономики и кризиса неплатежей в России растёт число компаний-банкротов: в первом квартале их стало больше на 2,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Относительно предыдущего квартала (октябрь-декабрь 2018-го) рост составил 1,9%.

По итогам 2018 года количество корпоративных банкротств приблизилось к «естественному уровню», но теперь рост возобновился, сообщил Центр макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования. По его данным, наиболее неблагоприятная ситуация сложилась в строительстве, коммерческих услугах, сельском хозяйстве и машиностроении. Почти не изменилась интенсивность банкротств в торговле, пищевой промышленности, транспорте и связи, а также в металлургии. В целом, растёт разрыв между сырьевым и несырьевым секторами экономики по уровню рентабельности и долговой нагрузки.

«На уровне плинтуса»

Причина такого положения вещей лежит на поверхности — это невысокая активность всей отечественной экономики, которая как была на «уровне плинтуса», так там и остаётся, говорит руководитель аналитического департамента «Международного финансового центра» Роман Блинов. По его словам, ситуацию не меняет и профицит исполнения федерального бюджета, который мы снова увидим по итогам первого полугодия. Что касается отдельных отраслей, то в строительстве, например, идёт адаптация к новым мерам по работе на ипотечном рынке, что приводит к естественной ротации кадров. На сфере коммерческих услуг отражается падение платёжеспособного спроса и реальных доходов, вкупе с эффектом от проводимой ЦБ политики «зачистки рядов кредитных организаций».

Машиностроение и сельское хозяйство Блинов относит к наиболее чувствительным отраслям экономики. В большинстве стран аграрный сектор является дотационным, а в России без дополнительных ассигнований там обычно царят разброд и шатание, а сами фермеры и агропромышленные компании испытывают трудности с учётом растущих издержек на топливо. Рост розничных и оптовых цен на бензин очень существенно сказывается на конечной себестоимости сельхозпродукции, а в итоге просто убивает ряд фермерских хозяйств.

По артериям российской экономики не циркулируют финансовые средства. Сами чиновники вынуждены признавать, что все целевые программы, в виде так называемых «майских указов», исполняются крайне медленно. Роман Блинов руководитель аналитического департамента «Международного финансового центра»

По оценке собеседника News.ru, Россия пока обречена на стагнацию и околонулевой рост ВВП. Соответственно, ни о каком усилении роли малого и среднего бизнеса говорить не приходится. Скорее всего, в зависимости от внешних и внутренних факторов мы будем наблюдать разные всплески корпоративных банкротств, но от этого пока деваться некуда.

Высокая стоимость кредита

Ключевой причиной банкротств является высокая стоимость кредита, ограничивающая доступ к заёмным средствам для развития бизнеса, отмечает эксперт Академии управления финансами и инвестициями Геннадий Николаев. По его словам, если мы изучим отрасли, на которые пришёлся наибольший процент банкротств, то заметим, что главным образом они случались у компаний, занятых в сферах с крупными производственными затратами и постоянно снижающейся маржинальностью.

В условиях постоянно растущей инфляции и снижения реальных доходов бизнес уже не может, как прежде, реагировать на удорожание себестоимости увеличением цен на конечную продукцию. Таким образом, 600 тысяч закрывшихся компаний в 2018 году — вполне ожидаемый итог. Геннадий Николаев эксперт Академии управления финансами и инвестициями

Не лучшее время

Для компаний, попавших в сложную финансовую ситуацию, сейчас не лучшее время для избавления от отягощающих или непрофильных активов: в условиях стагнации на активы пониженный спрос, хотя их продажа в целом ряде случаев как раз помогла бы избежать банкротства, говорит руководитель департамента образования Института трейдинга и инвестиций «Феникс» Евгений Удилов. По его словам, свою роль сыграла и ещё сыграет зачистка банковского сектора, проведённая Центробанком в 2017-2018 годах: юрлица-клиенты санируемых банков или банков с отозванной лицензией могут рано или поздно прогореть. А продолжающийся тренд на укрупнение бизнеса выбивает почву из-под ног маленьких и средних игроков.

Однако нельзя говорить, что динамика банкротств в целом ускоряется: да, это происходило вплоть до октября 2017 года, но с тех пор цифры по каждому месяцу снижались. Евгений Удилов руководитель департамента образования Института трейдинга и инвестиций «Феникс»

Эти показатели подвержены естественным колебаниям, которые не всегда носят системный характер и не обязательно свидетельствуют о начинающихся новых тенденциях: в предыдущих двух кварталах был небольшой спад, а сейчас снова слабый рост. Как отмечает Удилов, такая картина характерна для сфер строительства и коммерческих услуг, самых проблемных в плане возврата вложений. Велика закредитованность и в сельском хозяйстве: взятые в долг деньги сравнительно легко возвращают только крупные агрохолдинги, всё больше претендующие на роль монополистов.