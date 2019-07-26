https://static.news.ru/photo/4d2af622-af7f-11e9-bf76-fa163e074e61_1024.jpg Антипинский НПЗ Фото: annpz.ru

Генеральный директор Антипинского нефтеперерабатывающего завода Максим Андриасов в обращении к трудовому коллективу заявил, что возможное банкротство предприятия приведёт не к окончанию его работы, а к финансовому оздоровлению.

Банкротство — это растянутая во времени процедура, требующая тщательной работы со всеми кредиторами и не влияющая на производственную деятельность, — сообщил Андриасов.

Кроме того, он подчеркнул, что процедура банкротства не подразумевает сокращения персонала, и пообещал приложить «все усилия для сохранения трудового коллектива».

Как писал News.ru, тюменский арбитраж перенёс на 8 августа слушания по заявлению Антипинского НПЗ о признании предприятия банкротом. Предполагается, что перенос заседания обусловлен нахождением материалов дела в апелляционном суде, рассматривающем жалобу компании «Трансойл», которая оспаривает возбуждение дела о банкротстве. В июне слушания не состоялись именно по этой причине. Заявление о банкротстве Антипинского НПЗ поступило в суд в мае. Требования на общую сумму свыше 5 млрд рублей предъявлены Абсолют-Банком, Московским кредитным банком и компанией СБК.