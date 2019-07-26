https://static.news.ru/photo/ba0fa66a-af85-11e9-8323-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Сбербанк персонализировал меню своих банкоматов. Теперь клиенты после прохождения идентификации будут видеть на экране пункты, которыми они пользуются чаще всего, и актуальные для них предложения.

В частности, система сама предложит клиенту наиболее часто используемые им суммы снятия наличных, регулярно совершаемые им операции и даже поздравит его с днем рождения, предложив подарок, — приводит RNS заявление кредитной организации.

По данным пресс-службы, обновлённый функционал устройств сейчас доступен в 44 тыс. банкоматов. Предполагается, что до конца года его распространят на все аппараты с сенсорным экраном.

Как ранее писал News.ru, Сбербанк и Mail.Ru Group решили создать стратегическое партнёрство на базе Delivery Club и «Ситимобил». Совокупные инвестиции при этом составят до 64 млрд рублей. Соответствующее соглашение будет заключено осенью 2019 года.

Сервисы платформы будут интегрированы в экосистемы Сбербанка и Mail.Ru и расширят спектр качественных услуг. Речь идёт о новых возможностях для российских пользователей, ресторанов-партнёров, таксопарков и водителей, которые помогут вывести Delivery Club и «Ситимобил» на принципиально новый уровень.