https://static.news.ru/photo/0b8467d0-7b77-11e9-ac5f-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Aleksey Bychkov/Global Look Press

Крупные российские банки приобрели 10 тысяч банкоматов с функцией распознавания лиц. Об этом сообщил генеральный директор компании-производителя таких аппаратов VisionLabs Александр Ханин.

Он пояснил, что внедрение новой технологии позволит клиентам совершать операции без пластиковой карты, так как банкомат распознает человека по внешности. Для того, чтобы использовать эту функцию сначала необходимо будет предоставить кредитной организации свои биометрические данные, которые привяжут к счетам.

По мнению экспертов, нововведение повысит безопасность операций, а также сделает процесс работы с банкоматом более удобным и быстрым.

При этом, как пишет газета «Известия» , россияне пока недоверчиво относятся к биометрии, поэтому большой популярностью такие услуги в ближайшее время пользоваться не будут.

Ранее News.ru писал о том, что сбор биометрических данных открывает новые возможности для клиентов банков и делает денежный оборот максимально прозрачным и удобным. Такое мнение выразил финансовый директор VR_Bank Роман Ромашевский. Он уточнил, что с учётом развития современных технологий биометрия может расширить перспективы не только оффлайн-, но и онлайн-банкинга.