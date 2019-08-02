https://static.news.ru/photo/8bad7cb4-b522-11e9-80e3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Российские банки снижают максимальную процентную ставку по рублёвым вкладам. Средний показатель предельного значения в третьей декаде упал до 7,05%.

Во второй декаде этот показатель составлял 7,12%, в первой — 7,14%, сказано в материалах Центрального банка (ЦБ) России.

В списке банков, ключевые показатели которых ЦБ использует для мониторинга ставок, значатся 10 кредитных организаций, которые привлекают наибольший объём депозитов. Это Сбербанк, Совкомбанк, ВТБ, Райффайзенбанк, Газпромбанк, Московский кредитный банк, Альфа-банк, банк «ФК Открытие», Промсвязьбанк и Россельхозбанк.

Вместе с тем рублёвые вклады «подешевели» и в других банках страны. Падение доходности годовых депозитов составляет от 0,3 до 0,5%. Основной причиной этого стало очередное снижение ключевой ставки ЦБ. Как писал News.ru, 26 июля она была уменьшена на 0,25 процентного пункта до 7,25% годовых.