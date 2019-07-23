https://static.news.ru/photo/7f228750-ad3e-11e9-bf06-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Jens Kalaene/dpa/Global Look Press

Начальник правового управления ассоциации банков России Сергей Клименко заявил, что малонаселённые районы могут остаться без платежных терминалов.

Согласно новому закону, в платёжных терминалах запрещается использовать удаленную контрольно-кассовую технику, что негативно повлияет на доступность финансовых услуг в отдаленных регионах.

Причиной этого будет невозможность переоборудования существующих терминалов, — отметил Клименко.

Контрольно-кассовую технику теперь нужно будет либо встраивать в сам терминал, либо подключать к нему снаружи при помощи проводов. Однако из-за низкой маржинальности терминалы в отдаленных районах будут переносить в более густонаселенные места, передаёт РИА Новости .

Как ранее писал News.ru, пресс-служба Банка России также выразила уверенность в том, что все платёжные системы продолжат свою работу в России в прежнем режиме.