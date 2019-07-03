https://static.news.ru/photo/414db30a-9d4e-11e9-b05b-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Anton Gyngazov/Russian Look/Global Look Press

Финансовые организации будут платить налог на имущество, полученное по договорам залога и подлежащее продаже. Такую идею самарских депутатов поддержало правительство РФ.

Поправки в Налоговый кодекс, разработанные Самарской губернской думой, получили положительное заключение с требованием небольших доработок. В кабмине отметили, что надо будет одновременно предусмотреть освобождение финансовых организаций от налога на движимое имущество, сообщает РБК .

Идея обязать кредитные и некредитные финансовые организации уплачивать налог на недвижимость, которая не используется в основной деятельности, появилась из-за того, что регионы жаловались на выпадающие доходы бюджета. В частности, банки могут держать недвижимость вне основных средств и сдавать её в аренду, получая доход без уплаты налога.

Ранее News.ru сообщал, что Федеральная налоговая служба пояснила, в каких случаях теплицы и другие хозяйственные постройки физических лиц облагаются налогом. В разъяснении говорится, что налогом на имущество облагаются лишь те хозпостройки, данные о которых значатся в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН) или представлены в налоговые органы из Бюро технической инвентаризации (БТИ).