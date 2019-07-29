https://static.news.ru/photo/30ba1026-b2a5-11e9-8517-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Российские банки стали чаще прощать своим клиентам мелкие спорные суммы, в том числе те, что были удержаны с граждан из-за их собственной невнимательности.

Одна из причин запуска банками программ по прощению таких задолженностей состоит в том, что расходы на разбирательство превышают возвращаемые суммы. Кроме того, кредитные организации рассчитывают на рост лояльности клиентов, а также стремятся ликвидировать пробелы в финансовой грамотности граждан.

Возврат клиенту некрупной суммы с пояснением, как работает услуга, за которую была взята плата, поможет повысить уровень финансовой грамотности клиента и убережет его от подобных ситуаций в дальнейшем,— пояснила « Коммерсанту » начальник управления развития клиентского опыта и обучения персонала Росбанка Мария Ковалева.

Готовность простить клиентам незначительные суммы подтвердили в Тинькофф-банке, «Русском стандарте», Райффайзенбанке. Готовится запустить пилотный проект МКБ. Такой подход поддерживает Центробанк России.

В то же время в ряде кредитных организаций пока не готовы отказаться от истребования спорных комиссий. К таковым относятся Альфа-банк, ВТБ, Промсвязьбанк и некоторые другие. Там ведут работу по автоматизации процессов рассмотрения жалоб, но это не означает, что все они будут разрешаться в пользу клиентов.

Ранее News.ru писал, что большинство россиян сегодня не настроено совершать крупные покупки и тем более брать на них кредиты в банках. Возможность получения крупных займов рассматривают только 14% граждан, свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ.