https://static.news.ru/photo/e935a9c0-b3af-11e9-b3b1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Главное управление государственного строительного надзора Московской области будет контролировать застройщиков, работающих без эскроу-счетов. В частности, контролирующий орган получил полномочия запрашивать данные о финансовом состоянии компаний у банков, в которых они имеют расчётные счета.

По словам главы регионального Главгосстройнадзора Артура Гарибяна, орган уже направил в АО «ДОМ.РФ» предложения по порядку получения этой информации. Он сможет получать информацию о совершённых и отклонённых платежах, остатке средств, а также наличии и статусе проектного финансирования.

Таким образом, по словам Гарибяна, Главгосстройнадзор сможет оперативно выявлять недобросовестных застройщиков, а также не допустить нецелевое расходование денег дольщиков.

Как ранее писал News.ru, генеральный директор АПРИ «Флай Плэнинг» Владимир Савченков заявил, что переход на эскроу-счета приведёт к росту серых схем на строительном рынке. Это произойдёт, потому что инвесторам будет невыгодно вкладывать деньги в проект с неизвестной доходностью.