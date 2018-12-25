Банки будут оценивать россиян по платежам за услуги ЖКХ

Национальная система платёжных карт, являющаяся оператором карты «Мир», будет оценивать состоятельность клиентов по платежам за услуги ЖКХ и сотовую связь. К новой базе данных получат доступ 323 кредитные организации.
По данным газеты «Известия», в настоящее время сервис оценки банком благонадёжности и кредитоспособности клиента работает в тестовом режиме.
Банки при принятии решения о выдаче кредита смогут оценить, насколько своевременно и регулярно граждане оплачивают жилищно-коммунальные услуги, штрафы за нарушение правил дорожного движения (ПДД), сотовую связь и так далее.
При этом банкам придётся запрашивать у клиентов дополнительное согласие на обработку и передачу персональных данных.
Ранее News.ru писал о том, что количество банковских карт, выпущенных на базе платёжной системы «Мир», впервые в истории превысило 50 млн штук. О росте количества «пластика» рассказал генеральный директор Национальной системы платёжных карт (НСПК) Владимир Комлев.