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Банки будут оценивать россиян по платежам за услуги ЖКХ

Anton Belitsky/ Global Look Pres

экономика [ версия для печати ]

Национальная система платёжных карт, являющаяся оператором карты «Мир», будет оценивать состоятельность клиентов по платежам за услуги ЖКХ и сотовую связь. К новой базе данных получат доступ 323 кредитные организации.

По данным газеты «Известия», в настоящее время сервис оценки банком благонадёжности и кредитоспособности клиента работает в тестовом режиме.

Банки при принятии решения о выдаче кредита смогут оценить, насколько своевременно и регулярно граждане оплачивают жилищно-коммунальные услуги, штрафы за нарушение правил дорожного движения (ПДД), сотовую связь и так далее.

При этом банкам придётся запрашивать у клиентов дополнительное согласие на обработку и передачу персональных данных.

Ранее News.ru писал о том, что количество банковских карт, выпущенных на базе платёжной системы «Мир», впервые в истории превысило 50 млн штук. О росте количества «пластика» рассказал генеральный директор Национальной системы платёжных карт (НСПК) Владимир Комлев.


#россия #банки #мир
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