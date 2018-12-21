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Банки-агенты по двум страховым случаям отберут до 27 декабря

Сергей Булкин/News.ru

экономика [ версия для печати ]

Банки-агенты для выплаты страховки вкладчикам Донхлеббанка и Руссобанка будут выбраны до 27 декабря. Об этом говорится в пресс-релизе Агентства по страхованию вкладов (АСВ).

Для оперативного приёма заявлений граждан и максимально быстрых выплат им компенсаций по вкладам АСВ привлечёт банки-агенты, говорится в сообщении. В соответствии с решением правления агентства, такие банки-агенты будут отобраны на конкурсной основе в срок не позднее 27 декабря 2018 года.

Оба банка являлись участниками системы обязательного страхования вкладов, поэтому их вкладчики, включая индивидуальных предпринимателей, имеют право на получение страхового возмещения, предусмотренного федеральным законодательством.

В настоящее время страховка составляет 100% суммы всех вкладов клиента в банке, но в совокупности не может превышать 1,4 млн рублей.


#банки #асв #ВЫПЛАТЫ #страхование
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