Банки-агенты по двум страховым случаям отберут до 27 декабря

https://news.ru/storage/news/b1f0ac501217514313e3eeab1f77e50e/bc3deeed-3754-4bc2-b5ea-96d79aa76243_850.jpg Сергей Булкин/News.ru

Банки-агенты для выплаты страховки вкладчикам Донхлеббанка и Руссобанка будут выбраны до 27 декабря. Об этом говорится в пресс-релизе Агентства по страхованию вкладов (АСВ).

Для оперативного приёма заявлений граждан и максимально быстрых выплат им компенсаций по вкладам АСВ привлечёт банки-агенты, говорится в сообщении. В соответствии с решением правления агентства, такие банки-агенты будут отобраны на конкурсной основе в срок не позднее 27 декабря 2018 года.

Оба банка являлись участниками системы обязательного страхования вкладов, поэтому их вкладчики, включая индивидуальных предпринимателей, имеют право на получение страхового возмещения, предусмотренного федеральным законодательством.

В настоящее время страховка составляет 100% суммы всех вкладов клиента в банке, но в совокупности не может превышать 1,4 млн рублей.