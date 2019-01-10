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Банки ответят за ухудшение условий по уже открытым вкладам

Сергей Лантюхов/News.ru

экономика [ версия для печати ]

Ухудшение банками условий по уже открытым вкладам населения повлечёт за собой расследование. Об этом говорится в совместном заявлении Федеральной антимонопольной службы (ФАС) и Банка России.

ЦБ и ФАС обращают внимание кредитных организаций на то, что недобросовестное поведение банков, связанное с ухудшением потребительских свойств вкладов по заключённым договорам, будет являться основанием для антимонопольного расследования. При этом объяснения банка в расчёт приниматься не будут, говорится в сообщении. Как полагают представители регулятора и антимонопольного ведомства, рыночная конъюнктура не может быть причиной нарушения закона и неисполнения обязательств банков перед вкладчиками.

ФАС выявляла случаи, когда кредитные организации привлекали вкладчиков высокой процентной ставкой, а затем всячески снижали размер своих обязательств перед клиентами, ухудшая потребительские свойства вкладов, следует из текста документа. Кроме банального снижения процентной ставки по вкладам, некоторые банки вводили комиссии за операции по пополнению вкладов, устанавливали несущественный размер максимальной суммы пополнения в месяц, увеличивали минимальную сумму пополнения или же запрещали пополнять вклады, несмотря на то, что такие операции были ранее бесплатными.

ФАС и Банк России предостерегают кредитные организации от подобных действий, так как они могут негативно сказаться на доверии вкладчиков к банковской системе в целом.

Как ранее писал News.ru, в декабре 2018 года инфляционные ожидания населения увеличились до 10,2%. Такая информация следует из материалов Банка России.


#запрет #ФАС #изменения #вклады #банковскийсектор
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