Украинский ВТБ ликвидируют

https://news.ru/storage/news/ba8a957e30466546c5d7be3a05585402/a2a33bb8-d4b3-491d-8edc-7a72f22dd934_850.jpg Сергей Булкин/News.ru

Фонд гарантированных вкладов Украины сообщил о ликвидации украинской «дочки» ВТБ, признанной неплатёжеспособной. Решение принято по итогам конкурса по передаче активов и обязательств.

Претендент на получение активов и обязательств банка оставался только один, так как остальные отозвали свои заявки. Их названия неизвестны.

По данным источников, среди них могли быть украинский Альфа-Банк, ТАСкомбанк Сергея Тигипко и ПУМБ Рината Ахметова.

В итоге осталась лишь заявка от банка Тигипко. Однако единственное конкурсное предложение было признано не соответствующим наименее затратному для фонда способу выведения банка с рынка и отклонено.

Страховые возмещения планируется выплатить в ближайшее время, передаёт «Коммерсантъ».

Ранее News.ru писал, что Агентство по страхованию вкладов (АСВ) подало иск о привлечении к субсидиарной ответственности экс-президента Внешпромбанка Ларисы Маркус и ещё 17 бывших руководителей. Общая сумма иска в Арбитражный суд столицы составила порядка 219 млрд рублей.