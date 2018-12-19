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Украинский ВТБ ликвидируют

Сергей Булкин/News.ru

экономика [ версия для печати ]

Фонд гарантированных вкладов Украины сообщил о ликвидации украинской «дочки» ВТБ, признанной неплатёжеспособной. Решение принято по итогам конкурса по передаче активов и обязательств.

Претендент на получение активов и обязательств банка оставался только один, так как остальные отозвали свои заявки. Их названия неизвестны.

По данным источников, среди них могли быть украинский Альфа-Банк, ТАСкомбанк Сергея Тигипко и ПУМБ Рината Ахметова.

В итоге осталась лишь заявка от банка Тигипко. Однако единственное конкурсное предложение было признано не соответствующим наименее затратному для фонда способу выведения банка с рынка и отклонено.

Страховые возмещения планируется выплатить в ближайшее время, передаёт «Коммерсантъ».

Ранее News.ru писал, что Агентство по страхованию вкладов (АСВ) подало иск о привлечении к субсидиарной ответственности экс-президента Внешпромбанка Ларисы Маркус и ещё 17 бывших руководителей. Общая сумма иска в Арбитражный суд столицы составила порядка 219 млрд рублей.


#украина #банки #втб
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