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Высокий суд Лондона запретил российскому миллиардеру, владельцу O1 Group Борису Минцу и его сыновьям отчуждать имущество на $572 млн по всему миру, что фактически означает блокировку имущества на такую сумму.

Банк непрофильных активов подал иск в Высокий суд Лондона против Бориса Минца и троих его сыновей о взыскании убытков на сумму свыше $700 млн, — говорится в сообщении пресс-службы банка.

Банк «Открытие» также выступает в этом деле в роли соистца. Исковые требования связаны с мошенническими сделками, которые были заключены в преддверии санации банка «Открытие» и Рост Банка.

Как писал News.ru, Борис Минц вместе со своими сыновьями покинул территорию России и уехал в Лондон. Основной актив бизнесмена — O1 Properties — должен будет перейти компании Riverstretch Trading & Investments (Кипр). Через два дня стало известно, что Следственный комитет России начал доследственную проверку компании О1 Group. Основанием стало заявление «ФК Открытие», согласно которому сделки со структурами O1 Group причинили банку убытки в 34 млрд рублей.