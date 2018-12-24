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Банк России завершил акционирование НПФ

Булкин Сергей/News.ru

экономика [ версия для печати ]

Работа по акционированию негосударственных пенсионных фондов (НПФ) завершена. Об этом говорится в сообщении Центробанка.

Как следует из материалов регулятора, по состоянию на 24 декабря на финансовом рынке действуют 52 НПФ в форме акционерных обществ. При этом 35 из них включены в систему гарантирования прав застрахованных лиц и осуществляют деятельность по обязательному пенсионному страхованию.

В соответствии с законодательством, в срок до 1 января 2019 года некоммерческие НПФ должны были изменить организационно-правовую форму и привести свою деятельность в соответствие с требованиями регулятора, предусматривающими повышение прозрачности капитала и рост качества корпоративного управления.

По состоянию на 1 января 2014 года 120 НПФ вели деятельность в качестве НКО. На первом этапе акционирования проходила реорганизация НПФ, занимавшихся обязательным пенсионным страхованием. К 1 января 2016 года в системе гарантирования прав застрахованных лиц были зарегистрированы 36 некоммерческих и 66 акционерных НПФ.

Второй этап акционирования с января 2016 года по декабрь 2018 года распространялся на НПФ, которые осуществляли деятельность только по негосударственному пенсионному обеспечению.

Как отметили в ЦБ, сокращение количества фондов связано с процессами консолидации, добровольным отказом от лицензий, а также с выводом из числа участников рынка недобросовестных игроков.

Как ранее писал News.ru, Пенсионный фонд России запускает пилотный проект — цифровую социальную карту. Карта будет выполнять функции пенсионного удостоверения. 


#ЦБ #пенсии #Пенсионныйфонд #нпф
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