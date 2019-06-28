https://static.news.ru/photo/e3263fb0-99db-11e9-afa6-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Средневзвешенная ставка по ипотеке в России за месяц снизилась на 0,02% и по итогам мая составила 10,54%.

Средневзвешенная ставка по кредитам, выданным в течение месяца, составила 10,54%, — говорится в материалах на сайте Центробанка.

В мае россиянам было выдано 85 тыс. кредитов, тогда как в апреле их было почти 109 тысяч.

Как писал News.ru, снижение темпов роста потребительского кредитования в России снизит его вклад в рост ВВП в краткосрочной перспективе, однако благотворно скажется на показателе в долгосрочном периоде. К таким выводам пришли аналитики Банка России в опубликованном докладе.