Банк России зафиксировал снижение ипотечных ставок
Мария Кузнецова
22:28, 28 июня 2019
https://static.news.ru/photo/e3263fb0-99db-11e9-afa6-fa163e074e61_1024.jpgФото: Сергей Лантюхов/News.ru
Средневзвешенная ставка по ипотеке в России за месяц снизилась на 0,02% и по итогам мая составила 10,54%.
Средневзвешенная ставка по кредитам, выданным в течение месяца, составила 10,54%, — говорится в материалах на сайте Центробанка.
В мае россиянам было выдано 85 тыс. кредитов, тогда как в апреле их было почти 109 тысяч.
Как писал News.ru, снижение темпов роста потребительского кредитования в России снизит его вклад в рост ВВП в краткосрочной перспективе, однако благотворно скажется на показателе в долгосрочном периоде. К таким выводам пришли аналитики Банка России в опубликованном докладе.