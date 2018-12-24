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ЦБ отверг предложение о запрете подарочных карт

Сергей Лантюхов/News.ru

экономика [ версия для печати ]

В пресс-службе Банка России сообщили, что не собираются запрещать подарочные карты.

«Подобные идеи периодически высказываются отдельными участниками платежного рынка, однако их целесообразность требует серьезной оценки с точки зрения влияния на конечного потребителя», — сообщили в пресс-службе банка.

В Федеральной антимонопольной службе отметили, что необходимо внимательно рассмотреть данное предложение и оценить последствия регулирования для конкурентной среды и конечного потребителя. Об этом сообщает ТАСС.

Ранее News.ru писал, что подарочные карты приравняют к банковским продуктам. С соответствующим предложением выступили в Национальной платёжной ассоциации. Регулирование в этой сфере позволит активизировать борьбу с мошенничеством, считают в организации.


#россия #банкроссии #подарочныекарты
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