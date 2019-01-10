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Банк России позаботился о клиентах форекс-дилеров

Александр Демьянчук/ТАСС

экономика [ версия для печати ]

ЦБ РФ утвердил базовый стандарт для форекс-дилеров, направленный на защиту прав и интересов получателей финансовых услуг. Соответствующие предложения были разработаны Ассоциацией форекс-дилеров.

Как следует из сообщения регулятора, в документе установлен минимальный объём информации, которая должна быть представлена получателям финансовых услуг. Форекс-дилеров обязали информировать потребителей о способах защиты их прав, о возможностях направления жалоб и обращений, а также о порядке урегулирования споров.

В документе уделяется особое внимание вопросам информирования потребителей о рисках, связанных с рамочными и отдельными договорами. Граждан предупредят о возможных финансовых потерях при их заключении, а также о сумме расходов на исполнение обязательств. Стандарт предписывает разъяснять терминологию, доносить информацию до потребителя доступным языком, также она должна быть понятной клиентам, не имеющим специальных знаний в области финансовых рынков.

Противодействию недобросовестным практикам также уделено значительное внимание. В частности, форекс-дилерам запрещено оказывать содействие заключению потребителями договоров с иностранными финансовыми организациями.

В документе прописаны требования к порядку рассмотрения обращений получателей финансовых услуг. Обращение должно быть рассмотрено в течение 15 календарных дней со дня его поступления. Срок может быть увеличен до 30 календарных дней в случае, если поступившие сведения требуют дополнительного изучения.

Базовый стандарт в части предоставления информации получателям финансовых услуг будет действовать с 1 апреля 2019 года, а его требования в отношении представителей форекс-дилеров, а также в части минимальных стандартов обслуживания получателей финансовых услуг и требований к работникам форекс-дилеров будут применяться с 1 декабря 2019 года, сообщил регулятор.

В конце декабря Банк России аннулировал лицензии на деятельность ряда форекс-дилеров. Аннулирование лицензий затронуло «Форекс Клуб», «Альпари Форекс», «Телетрейд Групп», «Трастфорекс» и «Фикс Трейд», писал News.ru.


#ЦБ #форекс #дилеры #стандарт
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