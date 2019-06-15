https://static.news.ru/photo/aabba90e-8e90-11e9-8d3f-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Центробанк поменял свои прогнозные оценки по инфляции в 2019 году, следует из пресс-релиза регулятора. Так, ЦБ улучшил ожидания темпам роста цен с 4,7–5,2 до 4,2–4,7%, говорится в сообщении регулятора.

Продолжается замедление годовой инфляции, по сравнению с мартом краткосрочные проинфляционные риски снизились, отмечает Центробанк. Однако инфляционные ожидания населения и ценовые ожидания предприятий существенно не изменились, оставаясь на повышенном уровне.

Пересмотр прогноза учитывает завершение переноса повышения НДС в цены, в том числе влияния вторичных эффектов, а также сохранение относительно благоприятных внешних условий и сдержанной динамики внутреннего спроса, — указывает регулятор.

Ранее в мае Банк России уже понижал прогноз по инфляции на 2019-й с 5–5,5% до 4,7–5,2% в годовом исчислении. В начале следующего года, по оценкам ЦБ, темп роста цен в стране замедлится до целевых 4%.

О том, что Банк России планирует в июне незначительно пересмотреть свой макропрогноз, рассказывала в конце мая первый зампред ЦБ Ксения Юдаева.