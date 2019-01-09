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Банк России переводит деньги в юани и иены

Сергей Лантюхов/News.ru

экономика [ версия для печати ]

Центробанк РФ избавляется от американских государственных бумаг. В 2018 году свыше $100 млрд золотовалютных резервов были переведены в другую валюту, среди которых евро, китайский юань и японская иена.

Доля американского доллара упала до исторического минимума в июне 2018 года, утратив многолетнее первенство в российских золотовалютных резервах, до 21,9% в сравнении с 43,7% в марте 2018 года, передаёт агентство РБК.

Решение о массовой распродаже гособлигаций США было принято в апреле после введённых санкций против крупнейших российских бизнесменов, включая Олега Дерипаску и Виктора Вексельберга, а также их компаний En+, Rusal и «Ренова».

Ранее глава Минпромторга РФ Денис Мантуров рассказал, что Россия постепенно отходит от расчётов в американской валюте в крупных торговых контрактах. Отказаться от доллара удалось прежде всего в сфере военных контрактов. Так, расчёты за поставки российских зенитно-ракетных комплексов С-400 проходили в рублях или в национальных валютах Китая, Индии и Турции соответственно, писал News.ru.


#доллар #ЦЕНТРОБАНК #нацвалюты
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