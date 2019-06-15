https://static.news.ru/photo/3ec2fbc0-8e96-11e9-8deb-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

По итогам заседания совета директоров по ключевой ставке 14 июня Банк России опубликовал среднесрочный прогноз.

Согласно обновлённому прогнозу, базовый сценарий предполагает постепенное снижение стоимости нефти марки Urals с $65 в 2019 году до $60 в 2020-м и $55 в 2021-м.

При этом инфляция декабря к декабрю предыдущего года в 2019-м составит 4,2–4,7%, в 2020-м и 2021-м — 4%. В среднем за год инфляция будет равна в 2019-м 4,7–4,9%, в 2020-м и 2021-м — 4%.

Рост ВВП ожидается на уровне 1–1,5% в 2019-м, 1,8–2,3% в 2020-м и 2–3% в 2021-м.

Торговый баланс, по прогнозу ЦБ, будет на уровне $184 млрд в 2019-м, $160 млрд в 2020-м и $139 млрд в 2021-м.