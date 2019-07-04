https://static.news.ru/photo/f0018c94-9e63-11e9-9ab1-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Центробанк допустил снижение уровня сбережений граждан РФ в 2019 году. Такое мнение высказала первый зампред Банка России Ксения Юдаева.

Может быть некоторое снижение сбережений в этом году. Если доходы быстро не растут, соответственно, потребительское кредитование несколько выросло. Я думаю, что может быть коррекция сбережений, но давайте ещё посмотрим, что будет с динамикой дохода во второй половине года, — сказала она.

Ранее Росстат опубликовал данные, согласно которым в 2018 году сбережения россиян снизились на 1% впервые за шесть лет. Также было отмечено уменьшение реальных располагаемых доходов граждан на 0,2% к уровню 2017 года. Этот показатель в первом квартале 2019 года вновь продемонстрировал падение на 2,3% в годовом выражении.

Как ранее писал News.ru, если у человека есть накопления, то его оценки будущей динамики цен более оптимистичны, чем у людей, у которых нет сбережений. Эту связь между наличием свободных денег у россиян и их инфляционными ожиданиями обнаружил ЦБ.