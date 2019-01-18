Банк России нарастил запасы золота в резервах

https://news.ru/storage/news/dbe7c4c6e35ab4444b0bb4a57af95e03/debf144b-78e3-4a92-9620-79a5596b096d_850.jpg Сергей Лантюхов/News.ru

В 2018 году запасы монетарного золота в резервах ЦБ увеличились. Такие данные следуют из материалов регулятора.

По итогам 2018 года, Банк России увеличил запасы монетарного золота в международных резервах на 14,89%, или на 273,715 тонны. По состоянию на 1 января 2019 года запасы золота в резервах ЦБ составили 67,9 млн унций (2111,93 тонны).

Стоимость золота в резервах регулятора возросла за год на 13,38%, составив на начало 2019 года $86,903 млрд. На 1 января 2018 года стоимость драгметалла в резервах Банка России составляла $76,647 млрд.

Доля золота в структуре международных резервов также увеличилась до 18,55% с 17,71% годом ранее.

Банк России осуществляет регулярные покупки монетарного золота с целью пополнения золотовалютных резервов. В декабре 2018 года регулятор приобрёл 9,3 тонны монетарного золота, рост запасов к ноябрю составил 0,44%.

Физический объем золота в международных резервах в последние годы также увеличивался с 402 тонн по состоянию на начало 2007 года до нынешних 2111,93 тонны.

Как ранее писал News.ru, объём международных резервов РФ на 11 января составил $472,6 млрд. За неделю они увеличились на 0,9%.