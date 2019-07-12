Центробанк утвердил изменения в плане мер по предупреждению банкротства Московского Индустриального Банка (МИнБанк) и Вокбанка. Об этом сообщила пресс-служба регулятора.
Изменения предусматривают выделение Банком России финансирования на докапитализацию МИнБанка в размере 128,7 млрд рублей. Данные средства будут направлены на приобретение дополнительного выпуска акций МИнБанка, в результате чего Банк России станет владельцем свыше 99,9% обыкновенных акций МИнБанка, — отмечается в сообщении ЦБ.
При этом докапитализация Вокбанка обойдётся ЦБ 2,73 млрд рублей, после чего регулятор станет контролировать 99,9% обыкновенных акций кредитной организации.
В дальнейшем ЦБ планирует заняться вопросами соблюдения обоими банками нормативов достаточности капитала.
Как ранее писал News.ru, банки, которые санирует Центробанк, не должны долго оставаться на балансе регулятора, заявил министр финансов Антон Силуанов. По его словам, срок владения организациями для ЦБ должен быть ограничен.