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Все платёжные системы продолжат свою работу в России в прежнем режиме. Об этом сообщает пресс-служба Банка России.

В регуляторе пояснили, что предлагаемые к рассмотрению ГД поправки «О национальной платёжной системе» направлены на обеспечение соответствия деятельности всех операторов платёжных систем российскому законодательству. Мы уверены, что все платёжные системы...